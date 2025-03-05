مسحر رمضان… تراث سوري متواصل عبر الأجيال

دمشق-سانا

اعتاد أهالي حي القيمرية في دمشق القديمة منذ عدة سنوات الاستيقاظ على السحور بشهر رمضان المبارك على صوت المسحر ‏محمود أبو الهيجاء وهو يطرق على أبواب منازلهم فجراً منادياً بأسمائهم، مع ضربات عصاه الخشبية على طبل صغير.

لم تستطع قسوة الأيام وظروف الحياة تغييب الابتسامة عن وجه أبو الهيجاء، وهو يتنقل بين أزقة القيمرية وشوارعها القديمة مرتديا زيه الشامي ‏المتمثل بقميص محاك بخيوط الحرير على النول اليدوي وبنطال فضفاض ‌‏(شروال) وحذاء (كسرية عربية)، ويلف شالاً أبيض على كتفه ‏وآخر على خصره، ويرتدي قبعة بيضاء مصنوعة من الحرير، ويحمل بيده ‏طبلة تعتبر أصغر حجماً من الطبول العادية التي تستخدم في المناسبات، ‏ ومصنوعة من جلد الماعز، وعصاه مصنوعة من الخيزران.‏

وفي حديث لـ سانا رأى أبو الهيجاء أن المسحر ليس فقط مهمته إيقاظ ‏الناس كل ليلة طوال شهر رمضان المبارك، بل يقوم أيضاً بتوزيع بعض المساعدات التي تقدم له من أسر الحي الميسورة إلى الأسر الفقيرة، حيث تمتلئ سلته كل ليلة بالأطعمة والحلوى وغيرها.

و أكد مسحر حي القيمرية أنه لا يتقاضى أجراً عن عمله، موضحاً أن عمله يبدأ الساعة ‏الثانية ليلاً، حيث يحمل طبلته، مردداً عبارات “يا نايم وحد ‏الدايم، يا نايم وحد الله، يا نايم قوم لسحورك”، وينتهي عمله مع قرب أذان الفجر ‏والإمساك عن الطعام، وفي الليلة الأخيرة من شهر رمضان أو في أول يوم العيد، يقدم أهالي ‏الحي له “العيدية”، كل شخص حسب استطاعته وقدرته.‏

ومن سكان حي القيميرية، بين الشابان زياد المصري وعمر البلخي أنه رغم تطور وسائل ‏الاتصال، ووجود المنبهات على عدة أجهزة حديثة، إلا أن صوت المسحر برمضان له نكهة خاصة تحمل ذكريات وأجواء روحانية متميزة، وهو لا يتعلق ‏بإيقاظنا فقط في السحور، ومن الجميل استمرار عمل المسحر في رمضان لأنه من التراث السوري الأصيل.

ولفت الطفل حمزة أيوب ذو 11 عاماً إلى أنه منذ خمس سنوات، وحتى الآن ‏يسرع للقاء المسحر أبو الهيجاء الذي يعطيه قسماً من الحلوى تشجيعاً له على الصوم، كما يقوم حمزة بمرافقة المسحر لمسافة قصيرة، ويشارك في القرع على الطبلة، وتكرار العبارات والابتهالات الدينية.

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