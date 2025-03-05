الدفاع المدني السوري يخمد 20 حريقاً في ريفي اللاذقية وطرطوس ‏

اللاذقية – طرطوس – سانا ‏

أخمدت فرق الدفاع المدني السوري 20 حريقاً اندلعت ‏أمس في ريفي اللاذقية وطرطوس، وأغلبها حراجية.‏

وذكر الدفاع المدني السوري بمنشور عبر قناته في التلغرام، أن فرق الإطفاء أخمدت فجر ‏اليوم حريقاً حراجياً على طريق دير حنا بريف القرداحة في محافظة اللاذقية، ‏بعد عمل استمر نحو 7 ساعات، مشيرة إلى أنه بعد إخماد هذا الحريق وصل عدد الحرائق التي تمكنت الفرق من إخمادها إلى 20 حريقاً.

وأشار الدفاع المدني السوري إلى أن الفرق واجهت تحديات كبيرة بسبب تضاريس المنطقة ‏الوعرة، وصعوبة وصول سيارات الإطفاء إليها، واشتداد سرعة الرياح بشكل ‏كبير ونشرها للنيران، ووجود أكثر من بؤرة للحريق في المنطقة الواحدة، وقدم الشكر للأهالي الذين ساعدوا في إخماد الحرائق.

وأكد الدفاع المدني السوري أن الغطاء النباتي ثروة وطنية لكل السوريين، ومن واجب الجميع ‏الحفاظ عليه، لحماية التنوع الحيوي ومواجهة تغيرات المناخ.‏

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