العدل تحدد موعد المقابلات الشخصية للقضاة ومحامي الدولة والعاملين فيها المنشقين عن النظام البائد والراغبين بالعودة للعمل

دمشق-سانا‏

أصدرت وزارة العدل تعميماً طلبت فيه من القضاة ومحامي الدولة ‏والعاملين في الوزارة ممن انشقوا عن النظام البائد أو تم فصلهم لمشاركتهم في الثورة السورية الذين تقدموا بطلب العودة إلى العمل، الحضور إلى مقر ‏الوزارة يوم الإثنين القادم الواقع في الـ 10 من آذار الجاري، الساعة العاشرة صباحاً، لإجراء المقابلة ‏الشخصية مع اللجنة المكلفة دراسة طلباتهم.

ووفق التعميم الذي تلقت سانا نسخةً منه فإن الأوراق المطلوبة ‏تتضمن صورة عن البطاقة الشخصية، وصورة عن بطاقة العمل القضائي، و‏صورة شخصية واحدة حديثة، وبياناً يتضمن إثبات الانشقاق وتاريخه، والأعمال التي ‏زاولها مقدم طلب العودة للعمل من تاريخ الانشقاق، حتى يوم التحرير مصدقاً من الجهة أو الجهات التي ‏عمل فيها، ومكان الإقامة من تاريخ الانشقاق حتى يوم التحرير.‏

وكانت وزارة العدل أصدرت في الـ 23 من كانون الثاني الماضي دعوة لكل القضاة ومحامي الدولة والعاملين في وزارة العدل ممن ‏انشقوا عن النظام البائد، أو تم فصلهم لمشاركتهم في الثورة السورية للعودة إلى وظائفهم السابقة من خلال تقديم طلبات يبدون ‏فيها رغبتهم بالعودة للعمل.

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