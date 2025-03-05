الوزير الشيباني يعلن مشاركته لأول مرة في تاريخ سوريا باجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

دمشق-سانا

قال وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني: ‏أغادر مصر بعد مشاركتي في القمة غير العادية بشأن فلسطين.

وأضاف الوزير الشيباني في تغريدة عبر (x): أجرينا إلى جانب السيد الرئيس أحمد الشرع محادثات هامة حول المنطقة العربية ومستقبلها، نشكر جمهورية مصر العربية ووزير خارجيتها الأخ العزيز بدر عبد العاطي على حسن الاستقبال والضيافة.

وفي تغريدة أخرى قال الوزير الشيباني: أشارك اليوم ولأول مرة في تاريخ سوريا في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.

وأكد الوزير الشيباني أن هذا الاجتماع يمثل التزام سوريا بالأمن الدولي ووفاءً لمن فقدوا أرواحهم اختناقاً على يد نظام الأسد.