الرئيس الشرع: سوريا في مكانها الطبيعي وسط الأشقاء العرب

القاهرة-سانا

أكد السيد الرئيس أحمد الشرع أن سوريا الآن في مكانها الطبيعي وسط الأشقاء العرب، فهي جزء من الحضن العربي.

وقال الرئيس الشرع في تصريح لقناة العربية الحدث على هامش مشاركته في القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” التي عقدت في القاهرة اليوم: علاقتنا مع العرب بشكل عام بنيت قبل القمة العربية، وكثير من القادة العرب زاروا دمشق، وأنا قمت ببعض الزيارات للدول العربية، كما زار وزير الخارجية عدداً من الدول.

وأضاف الرئيس الشرع: سوريا في مكانها الطبيعي الآن، ولا أقول إنها عادت إلى الحضن العربي، فهي جزء من الحضن العربي وبالأخص مصر، وكما يقال إن مصر والشام جناحان لطائر واحد، وهذه هي الحالة الطبيعية عبر كل فترات التاريخ.

وبشأن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، قال الرئيس الشرع: العدوان الإسرائيلي هو استغلال لمرحلة انهيار النظام، وأجرى تقدماً بحجج أمنية، لكن النوايا التوسعية ظاهرة في هذا الأمر، بماذا سنرد؟ هذا الذي ينبغي ألا نقوله الآن.