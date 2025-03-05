القائم بأعمال وزارة الصحة يؤكد أهمية استمرار بذل الجهود للارتقاء بالخدمات ‏المقدمة للمواطنين

دمشق-سانا
بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع مع مديري المديريات المركزية واقع العمل والخطط التي تم تطبيقها في المشافي والمراكز الصحية خلال الفترة الممتدة من التحرير حتى اليوم، والتحديات وسبل التغلب عليها.
وأكد الشرع خلال اجتماع جرى في الوزارة اليوم، أهمية استمرار بذل الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى الأداء وتحقيق التطوير المستدام على كل الجوانب، وشدد على ضرورة اطلاع الوزارة على إحصائيات دقيقة، والإلمام بالأمور القانونية والمالية والاقتصادية وأمور الصحة العامة، والاهتمام بالعمل الميداني من خلال الجولات الروتينية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الإنجازات والعقبات والخطط المحددة على مستوى التطوير الطبي والتقني، وأنظمة المعلومات وتنمية الموارد البشرية في القطاع الصحي، وخطط الرعاية الأساسية واستراتيجية الرعاية الصحية الأولية للفترة القادمة، وسير عمل المشافي والمنشآت الطبية والمخابر ومعامل الأدوية والرقابة عليها.
كما تم استعراض أبرز الاحتياجات اللازمة للعمل، والتي تشمل الأجهزة الطبية كأجهزة غسيل الكلى والشعاعية والتخدير والمنافس والأدوية النوعية، إضافة إلى الكوادر البشرية، والمقترحات التي تسهم في الارتقاء بواقع العمل الصحي.
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