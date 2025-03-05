القائم بأعمال وزارة الصحة يؤكد أهمية استمرار بذل الجهود للارتقاء بالخدمات ‏المقدمة للمواطنين

دمشق-سانا

بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع مع مديري المديريات ‏المركزية واقع العمل والخطط التي تم تطبيقها في المشافي والمراكز ‏الصحية خلال الفترة الممتدة من التحرير حتى اليوم، والتحديات وسبل التغلب ‏عليها. ‏

وأكد الشرع خلال اجتماع جرى في الوزارة اليوم،‏ أهمية استمرار بذل ‏الجهود للارتقاء بالخدمات ‏المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى الأداء وتحقيق ‏التطوير ‏المستدام على كل ‏الجوانب، وشدد على ضرورة اطلاع الوزارة على ‏إحصائيات دقيقة، ‏والإلمام ‏بالأمور القانونية والمالية والاقتصادية وأمور ‏الصحة العامة، والاهتمام بالعمل ‏الميداني من خلال الجولات الروتينية. ‏ ‏

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الإنجازات والعقبات والخطط المحددة ‏على مستوى التطوير ‏الطبي والتقني، وأنظمة المعلومات وتنمية الموارد البشرية في ‏القطاع ‏الصحي، وخطط الرعاية الأساسية واستراتيجية الرعاية الصحية الأولية ‏للفترة القادمة، وسير عمل المشافي والمنشآت الطبية والمخابر ومعامل ‏الأدوية والرقابة عليها. ‏

كما تم استعراض أبرز الاحتياجات اللازمة للعمل، والتي تشمل الأجهزة الطبية ‏كأجهزة غسيل الكلى والشعاعية والتخدير والمنافس والأدوية ‏النوعية، إضافة إلى الكوادر البشرية، والمقترحات التي تسهم في الارتقاء ‏بواقع العمل الصحي.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen