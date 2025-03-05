أستون فيلا الإنكليزي يضع قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

بروكسل-سانا

وضع أستون فيلا الإنكليزي قدماً بالدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد عودته من أرض منافسه كلوب بروج البلجيكي بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وفي المباراة التي أقيمت اليوم ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، نجح أستون فيلا بتحقيق الفوز بثلاثية جاءت عبر الجامايكي ليون بايلي 2، وبراندون ميشيل بالخطأ في مرمى فريقه 82، والإسباني أسينسيو 88، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد ماكسيم دي كويبر في الدقيقة الـ 11.

ويقام لقاء الإياب يوم الأربعاء القادم على ملعب أستون فيلا.

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