محافظة حماة تقيم مأدبة إفطار لجرحى النصر والتحرير‏

حماة-سانا
تقديراً لتضحياتهم ودمائهم التي روت تراب الوطن في سبيل الحرية والكرامة، أقيمت في محافظة حماة مساء اليوم مأدبة إفطار رمضاني لعدد من جرحى النصر، الذين أصيبوا خلال معارك التحرير ضد النظام البائد.
ونوه محافظ حماة عبد الرحمن السهيان في كلمة له بالتضحيات الجسام التي قدمها المصابون، معتبراً أن الجراح التي في أجسادهم خير دليل على بطولاتهم وتضحياتهم، والتي بفضلها ودماء الشهداء تم تحقيق هذا النصر المؤزر على طغاة الظلم.
بدورهم عبر الجرحى عن شكرهم لهذه اللفتة الكريمة، والمبادرة الطيبة التي أقامتها محافظة حماة، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم.
تخلل حفل الإفطار، تقديم الهدايا للجرحى، تعبيراً عن الامتنان لما بذلوه من تضحيات جسيمة في مسيرة الثورة.
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