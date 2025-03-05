محافظة حماة تقيم مأدبة إفطار لجرحى النصر والتحرير‏

حماة-سانا

تقديراً لتضحياتهم ودمائهم التي روت تراب الوطن في سبيل الحرية والكرامة، أقيمت في محافظة حماة مساء اليوم مأدبة إفطار رمضاني لعدد من جرحى ‏النصر، الذين أصيبوا خلال معارك التحرير ضد النظام البائد.‏

ونوه محافظ حماة عبد الرحمن السهيان في كلمة له بالتضحيات الجسام التي ‏قدمها المصابون، معتبراً أن الجراح التي في ‏أجسادهم خير دليل على ‏بطولاتهم وتضحياتهم، والتي بفضلها ودماء الشهداء ‏تم تحقيق هذا النصر ‏المؤزر على طغاة الظلم.‏

بدورهم عبر الجرحى عن شكرهم لهذه اللفتة الكريمة، والمبادرة الطيبة ‏التي ‏أقامتها محافظة حماة، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم.‏

تخلل حفل الإفطار، تقديم الهدايا للجرحى، تعبيراً عن الامتنان لما بذلوه من ‏تضحيات جسيمة في مسيرة الثورة.

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