طقس الغد: انخفاض على درجات الحرارة وفرصة لهطولات مطرية على بعض المناطق ‏

دمشق-سانا ‏

يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة في المناطق الجنوبية والشرقية ‏وأجزاء من الوسط، وتحافظ درجات الحرارة على قيمها المسجلة حالياً في ‏بقية المناطق.

ووفق تحليل الخرائط الجوية الصادرة عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل ‏الجوية في الدفاع المدني السوري، من المتوقع أن تشهد البلاد هطولات مطرية ركامية تؤدي إلى فيضانات ‏وسيول ضمن نطاقات عشوائية ضيقة لا يمكن تحديدها، تترافق بعواصف ‏رعدية قوية، وخاصة على مناطق ريف دمشق الشرقي وقرب الحدود العراقية. ‏

بينما يكون طقس الليلة غائماً جزئياً يتحول ‏إلى غائم، وصحواً مستقراً وسديمياً مغبراً على أجزاء واسعة من البلاد، في ‏حين تستمر الرياح شرقية مع هبات الرياح نشطة على العموم، مع استمرار ‏الأجواء السديمية مغبرة في منطقة الجزيرة وشرق البلاد. ‏

وتتحول الأجواء مع ساعات فجر الغد الأربعاء إلى غائمة على المناطق ‏الجنوبية والشرقية، وتكون الفرص مهيأة لزخات أمطار متوسطة إلى غزيرة ‏تترافق بالعواصف الرعدية القوية، وقد تطال زخات من المطر أجزاءاً من ‏حمص، وتكون الأجواء غائمة جزئياً في بقية المناطق السورية.‏

وتكون الرياح شرقية نشطة بشكل عام، تترافق بهبات رياح نشطة إلى قوية ‏تتراوح ما بين 45 و55 كيلومتراً في الساعة، تتحول على الساحل لتكون قوية ‏إلى عاصفة مع هبات تصل إلى 80 كيلومتراً في الساعة، وتصل في بقية ‏المناطق إلى دون 60 كيلومتراً في الساعة، ويكون البحر متوسط إلى عال ‏ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد:‏

المنطقة الجنوبية: 11 / 10 ‏

مرتفعات دمشق الغربية: 4 / 3‏

المنطقة الوسطى: 10/8 ‏

المنطقة الساحلية: 21 / 15‏

المنطقة الشمالية الغربية: 20 / 9‏

منطقة الجزيرة: 20 / 10 ‏

المنطقة الشرقية: 15/ 9.

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