طقس الغد: انخفاض على درجات الحرارة وفرصة لهطولات مطرية على بعض المناطق ‏

دمشق-سانا
يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة في المناطق الجنوبية والشرقية وأجزاء من الوسط، وتحافظ درجات الحرارة على قيمها المسجلة حالياً في بقية المناطق.
ووفق تحليل الخرائط الجوية الصادرة عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل الجوية في الدفاع المدني السوري، من المتوقع أن تشهد البلاد هطولات مطرية ركامية تؤدي إلى فيضانات وسيول ضمن نطاقات عشوائية ضيقة لا يمكن تحديدها، تترافق بعواصف رعدية قوية، وخاصة على مناطق ريف دمشق الشرقي وقرب الحدود العراقية.
بينما يكون طقس الليلة غائماً جزئياً يتحول إلى غائم، وصحواً مستقراً وسديمياً مغبراً على أجزاء واسعة من البلاد، في حين تستمر الرياح شرقية مع هبات الرياح نشطة على العموم، مع استمرار الأجواء السديمية مغبرة في منطقة الجزيرة وشرق البلاد.
وتتحول الأجواء مع ساعات فجر الغد الأربعاء إلى غائمة على المناطق الجنوبية والشرقية، وتكون الفرص مهيأة لزخات أمطار متوسطة إلى غزيرة تترافق بالعواصف الرعدية القوية، وقد تطال زخات من المطر أجزاءاً من حمص، وتكون الأجواء غائمة جزئياً في بقية المناطق السورية.
وتكون الرياح شرقية نشطة بشكل عام، تترافق بهبات رياح نشطة إلى قوية تتراوح ما بين 45 و55 كيلومتراً في الساعة، تتحول على الساحل لتكون قوية إلى عاصفة مع هبات تصل إلى 80 كيلومتراً في الساعة، وتصل في بقية المناطق إلى دون 60 كيلومتراً في الساعة، ويكون البحر متوسط إلى عال ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد:
المنطقة الجنوبية: 11 / 10
مرتفعات دمشق الغربية: 4 / 3
المنطقة الوسطى: 10/8
المنطقة الساحلية: 21 / 15
المنطقة الشمالية الغربية: 20 / 9
منطقة الجزيرة: 20 / 10
المنطقة الشرقية: 15/ 9.
لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen