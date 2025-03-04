وزير العدل ونقيب المحامين يناقشان الرؤية القادمة لعمل القضاء والنقابة في ‏سوريا

دمشق-سانا
ناقش وزير العدل القاضي شادي الويسي، ونقيب المحامين المحامي أحمد دخان، وعدد من محامي النقابة، أهم القرارات والإجراءات التي تتم متابعتها بين الوزارة والنقابة، إضافة إلى الرؤية القادمة لعمل القضاء ككل، ونقابة المحامين بشكل خاص.
وأكد القاضي الويسي خلال زيارته اليوم إلى مقر نقابة المحامين بدمشق أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين، وتذليل الصعوبات التي تواجه عمل المحامين، وتسهم في ضمان حقوق المواطنين والحفاظ عليها.
بدورهم، قدم عدد من المحامين طرحاً لأهم المشكلات التي تواجه عملهم، مؤكدين أهمية تعزيز حصانة المحامين، وتسريع وتيرة التقاضي، بهدف إيصال الحقوق إلى أصحابها.
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