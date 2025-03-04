وزير العدل ونقيب المحامين يناقشان الرؤية القادمة لعمل القضاء والنقابة في ‏سوريا

دمشق-سانا

ناقش وزير العدل القاضي شادي الويسي، ونقيب المحامين المحامي أحمد ‏دخان، وعدد من محامي النقابة، أهم القرارات والإجراءات التي تتم متابعتها ‏بين الوزارة والنقابة، إضافة إلى الرؤية القادمة لعمل القضاء ككل، ونقابة ‏المحامين بشكل خاص.‏

وأكد القاضي الويسي خلال زيارته اليوم إلى مقر نقابة المحامين بدمشق ‏أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين، وتذليل الصعوبات التي تواجه ‏عمل المحامين، وتسهم في ضمان حقوق المواطنين والحفاظ عليها.‏

بدورهم، قدم عدد من المحامين طرحاً لأهم المشكلات التي تواجه عملهم، ‏مؤكدين أهمية تعزيز حصانة المحامين، وتسريع وتيرة التقاضي، بهدف إيصال ‏الحقوق إلى أصحابها.‏

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