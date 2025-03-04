مبادرات تعليمية خلال رمضان لمساعدة أهلنا العائدين من المخيمات إلى دمشق وريفها

دمشق-سانا

بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وتعزيزاً للعملية التعليمية وتسهيل الدراسة لطلاب التاسع والبكالوريا من أهلنا العائدين من مخيمات الشمال إلى دمشق وريفها، أطلق معهد التميز للمتفوقين في مدينة دوما مبادرة تطوعية تشمل دورات تعليمية مجانية لجميع المواد الدراسية، لمدة شهر كامل قابلة للزيادة.

وأوضح مدير المعهد عمار هارون لـ سانا الشبابية أن المبادرة أتت في شهر الخير والعطاء والتسامح، وقدمها كادر المعهد لمساعدة الطلاب العائدين إلى بيوتهم في دمشق وريفها والمنقطعين عن الدراسة فترة طويلة بسبب الحرب والنزوح، أو أنهم كانوا يتلقون دروسهم وفق مناهج أخرى مختلفة عن المنهاج السوري ما أثر في مستوى تحصيلهم الدراسي.

ولفت هارون إلى أن النهوض بالمستوى التعليمي عند أهلنا في المخيمات واجب لأنهم يشكلون نسبة لا بأس بها من أبنائنا الطلبة، ومن الضروري دمجهم في العملية التعليمية أسوة بزملائهم.

وأشار هارون إلى أنه ضمن مبادرة مماثلة قدمت منصة التميز للتعليم الافتراضي في المعهد شروحاً لمنهاج البكالوريا العلمي والأدبي والتاسع، من خلال دروس مصورة مجموعة على تطبيق إلكتروني واحد، وبحسم يصل إلى 80 بالمئة.

وأوضح هارون أنه يتم تحميل هذا التطبيق على أجهزة الجوال والحاسوب، وتنزيل الدروس التي تم تصويرها بتقنية عالية تراعي الشروط الفنية، مبيناً أن التطبيق يتيح الفرصة للطلاب لطرح الأسئلة على المدرسين والحصول على الإجابات، إضافة إلى إجراء اختبارات مؤتمتة وتقليدية، وإرسال النتائج إلى الأهالي.

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