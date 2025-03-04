ست فرق سورية تزّين برنامج إنشاد ديني على قناة المديح المصرية

دمشق-سانا

شكل الإنشاد الديني السوري الذي يستند إلى تراث عريق من قصائد التصوف والموشحات والقدود محور برنامج إنشاد رمضاني يُعرض على قناة “المديح” التلفزيونية المصرية، وبعض مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة حلول الشهر الفضيل.

البرنامج الذي يتألف من ثلاثين حلقة من إنتاج شركة “المولوي”، يضم عدداً من الأناشيد والموشحات والوصلات والابتهالات الدينية المرتبطة بالمجتمع والتراث السوري، والتي يتم تقديمها من قبل فرق إنشاد من مختلف المحافظات السورية، منها مجموعة “الصوان” للمدائح النبوية بقيادة محمود صوان، وفرقة “العمري” بقيادة عبد السلام مرسال ومحمود هلال، وفرقة “الدر المحمدي”، بقيادة مازن الزراد، وفرقة “الإيمان” بقيادة عيسى شموط، ومجموعة الشعائر للنشيد، وفرقة عبد الرحمن عبد المولى.

كما يتضمن البرنامج وفق تصريح مدير الشركة خالد مولوي لـ سانا، لوحات “رقص مولوية”، وهي تراث عريق يرجع عمره في دمشق إلى ما يقارب 400 عام.

ولفت مولوي إلى أن إنتاج هذا البرنامج هو بهدف إحياء التراث السوري بمختلف جوانبه وطقوسه وأجوائه المتميزة، ما يشكل مواءمة مع الحالة الروحية التي يعيشها الصائم في شهر رمضان، إضافة إلى ما يحمله من قيمة دينية وتربوية وثقافية.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen