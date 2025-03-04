مباحثات سورية قطرية للنهوض بالقطاع الصحي

دمشق-سانا

بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع مع القائم بأعمال ‏السفارة القطرية في سوريا خليفة عبدالله آل محمود ‏الشريف سبل تعزيز ‏التعاون المشترك بين البلدين.‏

وبين الدكتور الشرع خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة ضرورة ‏التركيز على تأمين أجهزة “غسيل الكلية والتخدير والمنافس” وسيارات ‏إسعاف وترميم وتأهيل المنشآت الصحية.‏

بدوره أكد القائم بأعمال السفارة القطرية الاستعداد لدعم القطاع الصحي في ‏سوريا بما يخدم المرضى ويؤمن تقديم الخدمات الصحية بشكل ‏مستمر.‏

حضر الاجتماع معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب ومدير التخطيط ‏والتعاون الدولي الدكتور زهير قراط ومدير الإمداد شادي حاج حسين.‏

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