مباحثات سورية قطرية للنهوض بالقطاع الصحي

دمشق-سانا
بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع مع القائم بأعمال السفارة القطرية في سوريا خليفة عبدالله آل محمود الشريف سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وبين الدكتور الشرع خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة ضرورة التركيز على تأمين أجهزة “غسيل الكلية والتخدير والمنافس” وسيارات إسعاف وترميم وتأهيل المنشآت الصحية.
بدوره أكد القائم بأعمال السفارة القطرية الاستعداد لدعم القطاع الصحي في سوريا بما يخدم المرضى ويؤمن تقديم الخدمات الصحية بشكل مستمر.
حضر الاجتماع معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب ومدير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور زهير قراط ومدير الإمداد شادي حاج حسين.
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