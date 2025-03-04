حالة محصول القمح بحمص بين جيدة وضعيفة ‏

حمص-سانا
بلغت المساحات المزروعة بالقمح المروي والبعل في مختلف مناطق حمص وفق آخر إحصائية لمديرية زراعة حمص نحو 26 ألف هكتار من إجمالي المساحة المخططة البالغة أكثر من 33 ألف هكتار.
وأوضح رئيس دائرة الشؤون الزراعية والوقاية في مديرية زراعة حمص المهندس حيدر سرحان أن حالة نمو المحصول جيدة في بعض المساحات والبعض الآخر بين المتوسط والضعيف، عازياً السبب إلى الظروف الجوية وارتفاع سعر المحروقات بالنسبة للقمح المروي، في حين أن سبب ضعف النمو للقمح البعل انحباس الأمطار وانخفاض الكميات الهاطلة.
وأشار سرحان إلى أنه تمت زراعة نحو 40 ألف هكتار بالشعير المروي والبعل، من أصل المساحة المخططة البالغة أكثر من 46 ألف هكتار، مشيراً إلى أن الظروف الجوية أدت إلى عدم تنفيذ كامل المساحة، وضعف نمو المحصول.
ولفت عدد من مزارعي القمح إلى أن حالة المحصول ضعيفة بشكل عام في مختلف مناطق المحافظة، موضحين أنها المرة الأولى منذ عشرات السنين التي تشهد فيها المنطقة انحباس المطر طوال فترة الموسم الشتوي وانخفاض الكميات الهاطلة.
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