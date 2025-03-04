حالة محصول القمح بحمص بين جيدة وضعيفة ‏

حمص-سانا

بلغت المساحات المزروعة بالقمح المروي والبعل في مختلف مناطق حمص ‏وفق آخر إحصائية لمديرية زراعة حمص نحو 26 ألف هكتار من إجمالي ‏المساحة المخططة البالغة أكثر من 33 ألف هكتار.‏

وأوضح رئيس دائرة الشؤون الزراعية والوقاية في مديرية زراعة حمص ‏المهندس حيدر سرحان أن حالة نمو المحصول جيدة في بعض المساحات ‏والبعض الآخر بين المتوسط والضعيف، عازياً السبب إلى الظروف الجوية ‏وارتفاع سعر المحروقات بالنسبة للقمح المروي، في حين أن سبب ضعف ‏النمو للقمح البعل انحباس الأمطار وانخفاض الكميات الهاطلة.‏

وأشار سرحان إلى أنه تمت زراعة نحو 40 ألف هكتار بالشعير المروي ‏والبعل، من أصل المساحة المخططة البالغة أكثر من 46 ألف هكتار، مشيراً ‏إلى أن الظروف الجوية أدت إلى عدم تنفيذ كامل المساحة، وضعف نمو ‏المحصول.‏

‏ ولفت عدد من مزارعي القمح إلى أن حالة المحصول ضعيفة بشكل عام في ‏مختلف مناطق المحافظة، موضحين أنها المرة الأولى منذ عشرات السنين التي ‏تشهد فيها المنطقة انحباس المطر طوال فترة الموسم الشتوي وانخفاض ‏الكميات الهاطلة.‏

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