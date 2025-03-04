مديرية التخطيط والتعاون الدولي بوزارة التربية تواصل عملها لتحسين جودة التعليم ‏

دمشق-سانا‏

تواصل مديرية التخطيط والتعاون الدولي بوزارة التربية والتعليم عملها ‏بالتخطيط مع الشركاء في قطاع التعليم، بهدف سد الفجوة الكبيرة باحتياجات ‏الطلاب، والكتاب المدرسي، والأبنية المدرسية، وتدريب الكوادر، ما يسهم ‏في تحسين جودة التعليم في سوريا وتوفير بيئة تعليمية مناسبة.‏

وأوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي بالوزارة يوسف عنان لمراسلة سانا ‏أن المديرية تساهم في التقييم الشامل للأبنية والكوادر والطلاب، وقد تم تنظيم ‏لقاءات مع الوفود، والمنظمات المحلية والدولية والأممية، منها اليونيسيف ‏واليونسكو، لتحديد احتياجات المدارس والطلاب وسبل دعم العملية التعليمية، ‏ومناقشة الوضع التربوي العام.‏

وأضاف عنان: إنه تم إجراء إحصاء دقيق، وتحليل البيانات الخاصة بالمديرية ‏الفرعية بالمحافظات، والتي تتضمن أعداد الطلاب والمعلمين والمدارس ‏واحتياجات البنية التحتية.‏

وأكد عنان أهمية وضع استراتيجية عمل مستندة إلى البيانات ‏والتحليلات، والاستمرار في تحديد الأولويات وفق رؤية الوزارة، وعقد ‏ورشات عمل مع المنظمات الشريكة لمناقشة التحديات وعرض الأولويات، و‏إصدار تقارير شهرية تتعلق بالاحتياجات وتحديث الإحصائيات.‏

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