مباراة مرتقبة بين ريال مدريد وأتلتيكو في دوري أبطال أوروبا 

مدريد-سانا

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم موقعة ديربي مدريد، التي تجمع ريال مدريد وأتلتيكو على ملعب سانتياجو برنابيو مساء اليوم، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتأهل أتلتيكو إلى ثمن النهائي مباشرة، بعدما احتل المركز الخامس في الترتيب العام، بينما وصل ريال مدريد بالطريق الصعب، حيث اصطدم بمانشستر سيتي في الملحق، وتمكن من الفوز ذهاباً وإياباً.

كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أكد في تصريح للصحفيين أن الذكريات التي يحملها فريقه في بطولة دوري أبطال أوروبا خاصة جداً، وسيسعى هو والمجموعة إلى تكرارِها، مؤكداً أن مباراة الذهاب مهمة جداً للفوز بها، ولكن الحسم سيكونُ في الإياب.

من جانبه، اعتبر دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أن التفاصيل عادة ما تكون مهمة جداً في هذه المباريات ومن يتحكم بها يفوز، مضيفاً: “نحن نعرف أننا سنواجه فريقاً صعباً، لكننا ندرك أيضاً نقاط قوتنا وسننافس بأفضل صورة لنا”.

ويتفوق ريال مدريد على أتلتيكو في تاريخ مواجهات الفريقين بمختلف البطولات، وفيما يتعلق بدوري أبطال أوروبا، فقد حقق النادي الملكي 5 انتصارات مقابل فوزين لأتليتكو وتعادلين.

وفي بقية المباريات التي تقام مساء اليوم يلتقي فريق كلوب بروج مع أستون فيلا، وبوروسيا دورتموند مع ليل، وآيندهوفن مع آرسنال.

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