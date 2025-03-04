الصحة تبحث مع مؤسسة ديفيد نوت سبل تعزيز التعاون المشترك

دمشق-سانا‏

بحث معاون القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور حسين الخطيب مع وفد ‏من مؤسسة ديفيد نوت البريطانية، برئاسة المديرة التنفيذية إيلي نوت سبل ‏تعزيز التعاون المشترك.‏

وناقش المشاركون بالاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة الاحتياجات ‏اللازمة لتعزيز التعليم الطبي المستمر للكوادر الصحية في سوريا.‏

وبين المشاركون ضرورة تدريب وتأهيل الأطباء المقيمين، وتبادل ‏الخبرات والتقنيات بما يخص كل أنواع الجراحة والتخدير وتعزيز ‏الخدمات التقنية الداعمة للمشافي.‏

حضر الاجتماع مدير هيئة التخصصات الطبية الدكتور محمد الخطيب ومدير ‏التخطيط والتعاون الدولي الدكتور زهير قراط، وعدد من المديرين ‏والمعنيين من الجانبين.‏

يذكر أن المؤسسة متخصصة بالتدريب الطبي المتخصص، وإجراء العمليات ‏الجراحية المعقدة في البيئات الصعبة، وتقديم خدمات الرعاية الصحية ‏الحيوية وسط خلفية الحرب والصراع.‏

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