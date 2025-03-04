الصحة تبحث مع مؤسسة ديفيد نوت سبل تعزيز التعاون المشترك

دمشق-سانا
بحث معاون القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور حسين الخطيب مع وفد من مؤسسة ديفيد نوت البريطانية، برئاسة المديرة التنفيذية إيلي نوت سبل تعزيز التعاون المشترك.
وناقش المشاركون بالاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة الاحتياجات اللازمة لتعزيز التعليم الطبي المستمر للكوادر الصحية في سوريا.
وبين المشاركون ضرورة تدريب وتأهيل الأطباء المقيمين، وتبادل الخبرات والتقنيات بما يخص كل أنواع الجراحة والتخدير وتعزيز الخدمات التقنية الداعمة للمشافي.
حضر الاجتماع مدير هيئة التخصصات الطبية الدكتور محمد الخطيب ومدير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور زهير قراط، وعدد من المديرين والمعنيين من الجانبين.
يذكر أن المؤسسة متخصصة بالتدريب الطبي المتخصص، وإجراء العمليات الجراحية المعقدة في البيئات الصعبة، وتقديم خدمات الرعاية الصحية الحيوية وسط خلفية الحرب والصراع.
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