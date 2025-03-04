وزير الزراعة يبحث مع منظمة ميرسي كور مشكلات القطاع الزراعي

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور محمد طه الأحمد مع ‏المدير الإقليمي لمنظمة “ميرسي كور” ماثيو روقيت، ومدير فرع المنظمة في ‏دمشق عمر التل، المشكلات التي تعرض لها القطاع الزراعي.

‏‏وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن روقيت استعرض خلال اللقاء أحد البرامج التي تساعد في حل مشكلات ‏القطاع الزراعي باستخدام التكنولوجيا، وهو عبارة عن “ويب سايت” يعمل ‏عبر الأقمار الصناعية، وبإمكانه تحديد الحالة الفيزيائية للتربة، ويعطي ‏تحاليل دقيقة متضمنة نسبة الملوحة وامتصاص الماء وصحة النباتات.

‏كما أكد روقيت جاهزية المنظمة لتدريب الكوادر على استخدام البرنامج.‏

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