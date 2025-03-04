وزير الزراعة يبحث مع منظمة ميرسي كور مشكلات القطاع الزراعي

دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور محمد طه الأحمد مع المدير الإقليمي لمنظمة “ميرسي كور” ماثيو روقيت، ومدير فرع المنظمة في دمشق عمر التل، المشكلات التي تعرض لها القطاع الزراعي.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن روقيت استعرض خلال اللقاء أحد البرامج التي تساعد في حل مشكلات القطاع الزراعي باستخدام التكنولوجيا، وهو عبارة عن “ويب سايت” يعمل عبر الأقمار الصناعية، وبإمكانه تحديد الحالة الفيزيائية للتربة، ويعطي تحاليل دقيقة متضمنة نسبة الملوحة وامتصاص الماء وصحة النباتات.
كما أكد روقيت جاهزية المنظمة لتدريب الكوادر على استخدام البرنامج.
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