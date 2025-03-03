حركة نشطة في أسواق حمص مع حلول شهر رمضان المبارك ‏

حمص-سانا

مع حلول شهر رمضان المبارك تشهد أسواق حمص حركة نشطة وازدحاماً ‏من قبل المواطنين الذي يسعون إلى تأمين احتياجاتهم ومستلزماتهم في ظل ‏توافر كل أنواع السلع وانخفاض ملحوظ بأسعارها مقارنة مع العام الماضي.‏

سانا رصدت آراء عدد من المواطنين حول حركة البيع والشراء في الأسواق ‏حيث يسارع أصحاب المحال التجارية منذ ساعات الصباح إلى فتح محالهم، ‏وترتيب بضائعهم وتصنيفها بما يلبي احتياجات المستهلكين، ومنهم من ينادي ‏على بضاعته للفت الانتباه وجذب المواطنين في جو من الفرح والشعور ‏بالأمان مع أول رمضان يعيشونه في ظل الحرية.‏

محمد العشي صاحب محل لبيع اللحوم بحي كرم الشامي قال: إن أسعار اللحوم ‏انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة مع شهر رمضان العام الماضي، مبيناً أن ‏سعر كيلوغرام اللحوم الحمراء انخفض من 120 ألف ليرة سورية إلى 80 ‏ألف ليرة، كما انخفض سعر كيلوغرام /شيش الفروج/ من 80 ألف ليرة إلى ‌‏43 ألف ليرة، إضافة إلى توافر الفروج المستورد بأسعار تنافسية رخيصة ‏تمكن المواطنين أصحاب الدخل المحدود من تأمين احتياجات أسرهم في هذا ‏الشهر الفضيل.‏

من جهته يرى صاحب محل لبيع الحلويات بحي الميدان أن الأسعار أقل من ‏العام الماضي بشكل كبير وذلك بعد هبوط سعر صرف الدولار، وأن حركة ‏البيع مقبولة بعد انخفاض الأسعار إلى النصف تقريباً لمختلف أصناف ‏الحلويات.‏

الحاج أبو أمين يقول: “كنا عايشين بظلام ورأينا النور بعد التحرير” حيث إن ‏كل السلع الاستهلاكية متوافرة، ولم تعد هناك سلع مفقودة، وأسعارها معقولة ‏رغم تفاوتها من محل لآخر إلا أن الجميع مرتاح، في حين يرى عزام بيطار ‏أن كل شيء رخيص لكن لا يوجد سيولة مادية لدى المواطنين.‏

ويقول المواطن عبد المحسن الزير: إنه “بعد سقوط النظام عمّ الخير في كل ‏مكان، وتوافرت المواد الغذائية بأسعار مقبولة، ولكن القدرة الشرائية لدى ‏المواطنين ضعيفة”.‏

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