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الشيباني يلتقي بنظيره الأردني

2025-03-03

القاهرة-سانا

التقى وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني  بنظيره الأردني أيمن الصفدي على هامش الجلسة التحضيرية لوزراء الخارجية قبل القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” في القاهرة.

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