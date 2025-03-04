الشيباني يلتقي بنظيره الأردني

القاهرة-سانا

التقى وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني بنظيره الأردني أيمن الصفدي على هامش الجلسة التحضيرية لوزراء الخارجية قبل القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” في القاهرة.

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