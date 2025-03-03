وزارة الاتصالات تناقش مع شركة “أوتوماتا فور”‏ تطوير منصات إلكترونية ‏لتحسين الخدمات المقدمة ‏

دمشق-سانا

ناقشت مديرية المعرفة التقانية في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات مع ‏شركة “أوتوماتا فور” المتخصصة في صناعة البرمجيات والتطبيقات خلال ‏اجتماع “عن بعد”‏ اليوم سُبل تحسين الخدمات المقدمة ‏من خلال تطوير ‏منصات إلكترونية. ‏

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وفي تصريح لـ سانا أوضح مدير مديرية المعرفة التقانية في وزارة الاتصالات ‏خالد ‏الحمصي ‏أن شركة “أوتوماتا فور” ‏قدمت مبادرة لتطوير ثلاث منصات ‏إلكترونية هي منصة “صوتك” التي تهدف إلى تعزيز دور المواطنين في ‏إيصال الشكاوى بسهولة وفعالية، والعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة، ‏بالاستفادة من الشكاوى والاقتراحات. ‏

كما تختص المنصة الثانية، حسب الحمصي، ‏بالمراسلات الحكومية أو ‏ما يسمى ‏الديوان بحيث تتحول المراسلات بين ‏مديريات وهيئات الوزارة ‏إلى ‏مراسلات إلكترونية، بينما تختص المنصة الثالثة ‏بعرض مشاريع ‏الوزارة إلى جانب تلقّي مبادرات الشركات ‏والجهات ‏الراغبة ‏بطرح مبادراتها ‏لرفد الوزارة بها. ‏

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