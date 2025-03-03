وزارة الاتصالات تناقش مع شركة “أوتوماتا فور”‏ تطوير منصات إلكترونية ‏لتحسين الخدمات المقدمة ‏

دمشق-سانا
ناقشت مديرية المعرفة التقانية في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات مع شركة “أوتوماتا فور” المتخصصة في صناعة البرمجيات والتطبيقات خلال اجتماع “عن بعد” اليوم سُبل تحسين الخدمات المقدمة من خلال تطوير منصات إلكترونية.
وفي تصريح لـ سانا أوضح مدير مديرية المعرفة التقانية في وزارة الاتصالات خالد الحمصي أن شركة “أوتوماتا فور” قدمت مبادرة لتطوير ثلاث منصات إلكترونية هي منصة “صوتك” التي تهدف إلى تعزيز دور المواطنين في إيصال الشكاوى بسهولة وفعالية، والعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة، بالاستفادة من الشكاوى والاقتراحات.
كما تختص المنصة الثانية، حسب الحمصي، بالمراسلات الحكومية أو ما يسمى الديوان بحيث تتحول المراسلات بين مديريات وهيئات الوزارة إلى مراسلات إلكترونية، بينما تختص المنصة الثالثة بعرض مشاريع الوزارة إلى جانب تلقّي مبادرات الشركات والجهات الراغبة بطرح مبادراتها لرفد الوزارة بها.
لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen