مديرية أوقاف حمص ‏تنظّم ندوة حوارية رمضانية بعنوان “الفتح المبين” في ‏مسجد أبو هريرة ‏

حمص-سانا‏

ركزت الندوة الحوارية الرمضانية التي أقامتها مديرية أوقاف حمص اليوم ‏بعنوان “الفتح المبين” في مسجد أبو هريرة بمنطقة الادخار في حمص على عدد ‏من المحاور أبرزها التآلف، وتعزيز الانسجام بين شرائح المجتمع من أجل ‏بناء سوريا الجديدة بما يرضي الله عز وجل.‏

وأكد المشاركون في الندوة أن شهر رمضان هذا العام جاء مباركاً ممزوجاً ‏بقوة النصر لتكون سوريا الخير حرة طاهرة حيث تم استقبال هذا الشهر ‏الفضيل بوجوه مشرقة، وقلوب مؤمنة لم تنكسر فجاء الفجر الذي بزغ ‏وانتصر على قوى الشر والفساد والإجرام.‏

ولفت المشاركون إلى أن الثورة السورية المنتصرة كان اعتمادها على ‏الشباب ‏الذين كان أمامهم مجموعة من التحديات منها بطش النظام المجرم ‏البائد، ‏وفساده وسجونه وتضليل إعلامه إلى جانب التعاطف العالمي الخجول ‏مع ‏ثورة الحرية.‏

وأكد المشاركون في الندوة التي تأتي ضمن حملة “رمضان النصر” وأدارها ‏المحاور عماد سلمون وشارك ‏فيها كل من المحاورين أنس تدمري وجلال ‏بوظان وحكمت المصري أن هذا النصر المبين جاء لإعادة بناء ما تهدم، ‏وإصلاح ما تم ‏كسره والمضي نحو مستقبل جديد في بناء سوريا الحرة بالعرق ‏والجهد ‏والإرادة. ‏

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