القائم بأعمال وزارة الصحة ‏يبحث مع وفد أوروبي التعاون المشترك ‏لضمان ‏بيئة صحية للمواطنين ‏في سوريا ‏

دمشق-سانا

بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع خلال لقائه اليوم مع ‏مدير منطقة الشرق الأوسط في المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية ‏وعمليات المساعدات الإنسانية “إيكو” أندرياس باباكونستانتينو والوفد ‏المرافق، سبل تعزيز التعاون المشترك للمساهمة في تنمية المجتمع، ‏وضمان ‏بيئة صحية للمواطنين في سوريا. ‏

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة، واقع القطاع الصحي في ‏سوريا واحتياجاته ومستلزماته، وكذلك الطرق الأكثر فعالية لتلبية الاحتياجات ‏الإنسانية الصحية الهائلة في سوريا.‏

وأشار الدكتور الشرع إلى أن الواقع الصحي في سوريا سيئ جداً، وأن ‏الوزارة عملت منذ اليوم الأول للتحرير على إعادة هيكليته، ووضعت قائمة ‏الاحتياجات الأساسية للنهوض بهذا القطاع، وبناء نظام صحي متكامل يقوم ‏على نظام الإحالة، لافتا إلى ضرورة التشاركية لتقديم رعاية صحية لجميع ‏المواطنين.‏

بدوره أكد باباكونستانتينو أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية لتقديم المزيد ‏من المساعدات الإنسانية، ودعم احتياجات البرامج الصحية، مشددا على ‏ضرورة تقديم الدعم المالي لسورية من جميع الدول من أجل تخفيف الأزمة ‏الحالية وتلبية احتياجات السوريين. ‏

حضر اللقاء مدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي الدكتور زهير قراط، و‏مدير مديرية الإمداد شادي حاج حسين. ‏

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