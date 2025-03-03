القائم بأعمال وزارة الصحة ‏يبحث مع وفد أوروبي التعاون المشترك ‏لضمان ‏بيئة صحية للمواطنين ‏في سوريا ‏

دمشق-سانا
بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع خلال لقائه اليوم مع مدير منطقة الشرق الأوسط في المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية “إيكو” أندرياس باباكونستانتينو والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون المشترك للمساهمة في تنمية المجتمع، وضمان بيئة صحية للمواطنين في سوريا.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة، واقع القطاع الصحي في سوريا واحتياجاته ومستلزماته، وكذلك الطرق الأكثر فعالية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الصحية الهائلة في سوريا.
وأشار الدكتور الشرع إلى أن الواقع الصحي في سوريا سيئ جداً، وأن الوزارة عملت منذ اليوم الأول للتحرير على إعادة هيكليته، ووضعت قائمة الاحتياجات الأساسية للنهوض بهذا القطاع، وبناء نظام صحي متكامل يقوم على نظام الإحالة، لافتا إلى ضرورة التشاركية لتقديم رعاية صحية لجميع المواطنين.
بدوره أكد باباكونستانتينو أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، ودعم احتياجات البرامج الصحية، مشددا على ضرورة تقديم الدعم المالي لسورية من جميع الدول من أجل تخفيف الأزمة الحالية وتلبية احتياجات السوريين.
حضر اللقاء مدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي الدكتور زهير قراط، ومدير مديرية الإمداد شادي حاج حسين.
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