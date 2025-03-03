طقس الغد: ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة والأجواء مستقرة

دمشق- سانا
يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة غداً، وتكون الأجواء مستقرة و غائمة الليلة، تتحول غداً إلى سديمية مغبرّة، ويتوقع أن تشهد المناطق الشرقية والجنوبية الأربعاء القادم أمطاراً رعدية غزيرة .
ووفق تحليل النماذج العددية الصادر عن مكتب الإنذار المبكر في الدفاع المدني السوري، ستكون أجواء الليلة سديمية مغبرّة في المناطق الشرقية والجزيرة، بينما تكون في باقي المناطق غائمة دون سقوط أمطار، مع انعدام فرص تشكل الصقيع أو الضباب على المناطق كافة.
كما تكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة، تتراوح سرعتها بين 35 كيلومتراً في الساعة و 50 كيلومتراً في الساعة، تبلغ ذروتها في المناطق الساحلية والجزيرة وشرق سوريا بسرعة تصل إلى 65 كيلومتراً في الساعة ،تصبح عاصفة على جبال الساحل والمناطق الساحلية مع ساعات ليل الثلاثاء ونهار الأربعاء ، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج .
درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد:
المنطقة الجنوبية: 21 /9 درجات
مرتفعات دمشق الغربية: 13 /3 درجات
المنطقة الوسطى: 20 /5 درجات
المنطقة الساحلية: 21 /13 درجة
المنطقة الشمالية الغربية: 20 /6 درجات
منطقة الجزيرة: 21 /9 درجات
المنطقة الشرقية: 21 /12 درجة
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