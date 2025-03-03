طقس الغد: ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة والأجواء مستقرة

دمشق- سانا ‏

يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة غداً، وتكون الأجواء مستقرة و ‏غائمة الليلة، تتحول غداً إلى سديمية مغبرّة، ويتوقع أن تشهد المناطق ‏الشرقية والجنوبية الأربعاء القادم أمطاراً رعدية غزيرة . ‏

ووفق تحليل النماذج العددية الصادر عن مكتب الإنذار المبكر في الدفاع ‏المدني السوري، ستكون أجواء الليلة سديمية مغبرّة في المناطق الشرقية ‏والجزيرة، بينما تكون في باقي المناطق غائمة دون سقوط أمطار، مع انعدام ‏فرص تشكل الصقيع أو الضباب على المناطق كافة. ‏

كما تكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة، تتراوح سرعتها بين 35 ‏كيلومتراً في الساعة و 50 كيلومتراً في الساعة، تبلغ ذروتها في المناطق ‏الساحلية والجزيرة وشرق سوريا بسرعة تصل إلى 65 كيلومتراً في الساعة ‏،تصبح عاصفة على جبال الساحل والمناطق الساحلية مع ساعات ليل الثلاثاء ‏ونهار الأربعاء ، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج .‏

درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد:‏

المنطقة الجنوبية: 21 /9 ‏درجات

مرتفعات دمشق الغربية: 13 /3 ‏درجات

المنطقة الوسطى: 20 /5 ‏درجات

المنطقة الساحلية: 21 /13 ‏درجة

المنطقة الشمالية الغربية: 20 /6 ‏درجات

منطقة الجزيرة: 21 /9 ‏درجات

المنطقة الشرقية: 21 /12 ‏درجة

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