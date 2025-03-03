مديرية التجارة الداخلية تنظم 48 ضبطاً تموينياً في اللاذقية شباط الماضي

اللاذقية-سانا

مع حلول شهر رمضان المبارك كثّفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية جهودها لضمان استقرار الأسواق، وتوفير المواد الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، من خلال خطة عمل شاملة تستهدف تعزيز الرقابة التموينية.

وأوضح إسماعيل الزعيم، مشرف مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريح لمراسلة سانا، أن الخطة تتضمن تسيير دوريات صباحية ومسائية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، مع التركيز على جودة المواد الغذائية، وخاصة اللحوم والمطاعم والمشروبات الرمضانية، كما سيتم سحب عينات من المنتجات الغذائية لتحليلها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأشار الزعيم إلى أن المديرية نظّمت في شباط الماضي 48 ضبطاً تموينياً، شملت مخالفات متنوعة، من بينها نقص وزن ربطة الخبز وسوء إنتاج الرغيف، ورصد حالات تلوث حشري في بعض الأفران، كما تم ضبط مخالفات في محال بيع اللحوم، أبرزها عدم الإعلان عن نوع الفروج، ونقعه أو حقنه بالماء بغرض الغش، إضافة إلى الخلط بين أنواع اللحوم دون إبلاغ المستهلك بذلك، كما كشف عن حالات غش عبر لصق علامات ذكور الأغنام على لحوم إناثها، ما أدى إلى تشميع المحل المخالف.

وأضاف الزعيم: إن المديرية ضبطت أيضاً لحوماً فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، إضافة إلى حالات ذبح خارج المسلخ البلدي، مؤكداً أن الجهات الرقابية ستواصل حملاتها لضبط أي تجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وشدّد على جاهزية المديرية لاستقبال شكاوى المواطنين عبر الرقم المخصص، 0968303538 شكاوي تموين اللاذقية، والأرضي 119، والتعامل الفوري مع أي مخالفة تُرصد، لضمان حماية المستهلك وضبط الأسواق.

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