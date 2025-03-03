رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي يطلع على سير العمل في مديريتي ‏تخطيط دمشق وريفها

دمشق-سانا
اطلع المكلف بتسيير أعمال هيئة التخطيط والتعاون الدولي مصعب بدوي اليوم على سير العمل في مديريتي تخطيط دمشق وريفها، ومركزي التدريب على اللغتين الإنكليزية والفرنسية، ومعهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
واستمع بدوي من العاملين على الواقع الفعلي للعمل والصعوبات التي تعترضهم، بهدف وضع الحلول المناسبة لها.
وأوضح البدوي في تصريح لمراسل سانا أن المديريتين تحتاجان إلى تطوير في البنية التقنية والتحتية وتوسعة للمكان، إضافة إلى وجود احتياجات كبيرة بالنسبة للموازنة، مع وجود تصور لإعادة بناء الهيكليات الإدارية ووضع برامج تدريبية تشمل جميع العاملين، مشيراً إلى إمكانية الاستعانة بخبرات خارجية للمساعدة في وضع الخطط وطلب برامج تدريبية جديدة.
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