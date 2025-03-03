رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي يطلع على سير العمل في مديريتي ‏تخطيط دمشق وريفها

دمشق-سانا

اطلع المكلف بتسيير أعمال هيئة التخطيط والتعاون الدولي مصعب بدوي ‏اليوم على سير العمل في مديريتي تخطيط دمشق وريفها، ومركزي التدريب ‏على اللغتين الإنكليزية والفرنسية، ومعهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.‏

واستمع بدوي من العاملين على الواقع الفعلي للعمل والصعوبات التي ‏تعترضهم، بهدف وضع الحلول المناسبة لها. ‏

وأوضح البدوي في تصريح لمراسل سانا أن المديريتين تحتاجان إلى تطوير ‏في البنية التقنية والتحتية وتوسعة للمكان، إضافة إلى وجود احتياجات كبيرة ‏بالنسبة للموازنة، مع وجود تصور لإعادة بناء الهيكليات الإدارية ووضع ‏برامج تدريبية تشمل جميع العاملين، مشيراً إلى إمكانية الاستعانة بخبرات ‏خارجية للمساعدة في وضع الخطط وطلب برامج تدريبية جديدة.‏

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