جمعية البر في حمص تطلق مجموعة مبادرات رمضانية

حمص-سانا

أطلقت جمعية البر والخدمات الاجتماعية بحمص خلال شهر رمضان الفضيل‏، مجموعة من المبادرات تحت عنوان “رمضان الخير بالبر غير”، ‏بهدف تعزيز التعاضد والتآخي في المجتمع.‏

رئيس مجلس إدارة الجمعية عبد الفتاح حمزة أوضح في تصريح لمراسلة ‏سانا أن المبادرات شملت “إفطار صائم”، من خلال تقديم وجبات إفطار جاهزة‏، وتنظيف المساجد، وتقديم سلات غذائية للمسجلين بالجمعية من العائلات ‏المحتاجة، ورعاية وإطعام المُسنين في دار السعادة التابع للجمعية، إضافة إلى ‏تقديم الخدمات الصحية وبعض الأدوية من خلال العيادات المتنقلة، وتقديم التمر والماء وقت الإفطار للعائدين إلى بيوتهم متأخرين عن موعد الإفطار، مشيرا إلى أنه يتم أيضا تنفيذ ‏مسابقات للأطفال، بهدف ترسيخ قيم الإيمان والالتزام بالطاعات، وكذلك توزيع ‏الزكاة على العائلات المستحقة.‏

وبين حمزة أن لجنة العمل الطوعي بالجمعية والتي تضم نحو 400 شاب ‏وشابة من مختلف الأعمار، تنفذ هذه المبادرات، لافتا إلى أن عدد العائلات ‏المستفيدة حاليا والمسجلة بالجمعية يبلغ نحو “950” عائلة، إضافة إلى تسجيل ‏عدد من الأسر العائدة إلى بيوتها بعد النصر والتحرير.‏

وتسهيلا للراغبين بالتبرع لصالح الجمعية تم تخصيص حسابات لدى فروع ‏عدد من المصارف، إضافة إلى مركز الجمعية في شارع الدبلان.‏

‏‏وتعد جمعية البر والخدمات الاجتماعية بحمص رائدة في مجال العمل الخيري، وأحد ‏أقدم الجمعيات الخيرية بحمص، ويعود تأسيسها إلى عام ١٩٥٦ م، ويتبع لها ‏مشفى البر أحد أكبر المشافي الخيرية في سوريا. ‏

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