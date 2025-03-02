ورشتا عمل في زينة رمضان وأنواع الخط في جمعية بيت الخط العربي والفنون

دمشق-سانا

تناولت ورشتا العمل في جمعية بيت الخط العربي والفنون، تصميم وتنفيذ زينة شهر رمضان، والتدريب على الخط الغربي بعدة خطوط.

الورشتان اللتان اختتمتا اليوم كان جل المشاركين فيهما من الأطفال والأمهات، بإشراف المدربتين نورا قناية الغبرة ومايا الأحمد في الزينة، والفنانة التشكيلية والخطاطة ريم قبطان في الخط.

وعن الورشتين قالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية والمشرفة على ورشة الخط الفنانة التشكيلية قبطان في تصريح لمراسل سانا: “أردنا أن ندخل الفرح والسرور على قلوب الأطفال وأمهاتهم بقدوم شهر الصيام من خلال ورشة تفاعلية تشركهم مع بعضهم وتعلمهم كيف يصنعون زينة الشهر الكريم بأبسط الأدوات ومن توالف البيئة”.

وأوضحت قبطان أن ورشة الخط جاءت أيضا لإشراك الطلاب الدارسين لفنون الخط العربي بحالة الفرح بقدوم شهر رمضان ولأول مرة بعد سقوط النظام البائد، مبينة أن الورشة تضمنت تنفيذ لوحات خطية لآيات من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة والحكم وأبيات الشعر المعبرة عن قيم وفضائل شهر الصيام.

يذكر أن الجمعية أقامت معرضاً لنتاج الورشتين في مقرها مع تقديم شهادات تكريم للمشاركين والمشاركات.

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