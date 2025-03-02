افتتاح “أسواق الخير” في اللاذقية… تخفيضات و أسعار تنافسية طيلة ‏شهر رمضان

اللاذقية-سانا

افتتح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ماهر خليل الحسن، برفقة ‏محافظ اللاذقية محمد عثمان، اليوم معرض “أسواق الخير” في مجمع أفاميا بمدينة ‏اللاذقية، ويستمر طيلة شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن سلسلة من الأسواق التي تُقام على مستوى سوريا ‏للتخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأكد الوزير الحسن في تصريح للصحفيين بعد جولة على أقسام المعرض حرص ‏الوزارة على توفير المنتجات مباشرة من المنتج إلى المستهلك، بأسعار ‏قريبة من التكلفة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال ‏الشهر المبارك، ولفت إلى التعاون والتنسيق مع المحافظة لتأمين الصالات ‏المناسبة وتوفير الظروف اللازمة، بما يضمن استفادة ‏أكبر عدد من المواطنين من هذه المبادرة.

بدوره، أشار محافظ اللاذقية إلى أن افتتاح السوق ينسجم مع أهداف حملة ‌‏”اللاذقية نحنا أهلها” التي أطلقتها المحافظة قبل أيام، وجاء ثمرة التعاون ‏مع العديد من الفعاليات التجارية في المحافظة، لتوفير المواد الأساسية ‏بأسعار منافسة أقل من الأسواق، وبيّن أن هناك دراسة حالية لتوسيع ‏الفعالية إلى مدينة جبلة قريباً، بهدف تعزيز الاستفادة لشريحة أوسع من ‏المواطنين خلال الشهر الفضيل.

من جهته، أوضح مدير المعرض محمود إسماعيل أن عدد الفعاليات ‏المشاركة يتجاوز 23 شركة، مع توقع انضمام المزيد من الشركات خلال ‏الأيام المقبلة، وأشار إلى أن السوق ‏يوفر تشكيلة واسعة من المنتجات ذات الجودة العالية بأسعار مناسبة‏، مع العمل على تجهيز الطابق الثاني من المجمع بأجنحة ‏متخصصة بالألبسة والأحذية لإطلاق فعالية خاصة بالعيد، ‏لتمكين المواطنين من شراء مستلزماتهم بأسعار معقولة.

ونوّه عدد من زوار المعرض بأهمية هذه المبادرة في مساعدة المواطنين على ‏تأمين احتياجاتهم الأساسية وسط الظروف الاقتصادية الصعبة، وأشاروا ‏إلى التنوع الكبير في المنتجات الغذائية والاستهلاكية التي يوفرها ‏المعرض بأسعار تنافسية، مع فروقات تصل في بعض الأحيان إلى نصف ‏القيمة مقارنة بالسوق.

وكان الوزير الحسن تفقد خلال جولته في المحافظة واقع العمل في فرع السورية للحبوب، والتقى الأسرة التموينية التابعة للوزارة والمديرين والموظفين، ‏للوقوف على مشكلاتهم ولمناقشة عدد من القضايا الإدارية والإنتاجية، كما اطلع على سير العمل في مطحنة الساحل، حيث لوحظ وجود ‏تفاوت في جودة الطحين بين خطّي الإنتاج، وتمّ التوجيه إلى معالجة الأمر ‏بالسرعة القصوى، إضافة الى تفقد عملية إنتاج رغيف الخبز في عدة ‏أفران للتأكد من جودته.

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