قوى الأمن تبدأ انتشارها داخل جرمانا للقبض على متورطين باغتيال عامل بوزارة الدفاع وانهاء حالة الفوضى

ريف دمشق-سانا

قال مدير أمن محافظة ريف دمشق المقدم حسام طحان: إن قوات الأمن بدأت الانتشار داخل مدينة جرمانا، وذلك بعد رفض المتورطين في اغتيال الشهيد بإذن الله أحمد الخطيب، العامل في وزارة الدفاع تسليم أنفسهم، حيث ستعمل على إلقاء القبض عليهم لتقديمهم للقضاء العادل.

وأوضح المقدم طحان في تصريح لـ سانا: “ستعمل قواتنا على إنهاء حالة الفوضى والحواجز غير الشرعية التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون امتهنت عمليات الخطف والقتل والسطو بقوة السلاح”.

وأضاف: “إن المسلحين الخارجين عن سلطة الدولة رفضوا جميع الوساطات والاتفاقات”، مؤكداً أنه لن “تبقى بقعة جغرافية سوريّة خارج سيطرة مؤسسات الدولة، وقد لمسنا من أهالي مدينة جرمانا تعاوناً كبيراً في هذا الشأن”.

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