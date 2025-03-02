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أسواق مدينة إدلب في ثاني أيام شهر رمضان المبارك

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جولة تفقدية لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس ماهر خليل الحسن ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن على أسواق مدينة إدلب وأفرانها ويلتقيان بالأهالي

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