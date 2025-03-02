أسواق مدينة إدلب في ثاني أيام شهر رمضان المبارك

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
2025-03-02
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من سلطان عمان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
2025-03-02
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
2025-03-02
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك المغرب بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
2025-02-28
أردوغان يرحب بتعليق الاتحاد الأوروبي عقوباته على سوريا
2025-02-28
الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية
2025-02-28
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
2025-02-27
محليات
وزير الزراعة يبحث مع الهيئة العامة لأملاك الدولة والحراج خطط ترميم المواقع الحراجية
2025-03-02
افتتاح “أسواق الخير” في اللاذقية… تخفيضات و أسعار تنافسية طيلة شهر رمضان
2025-03-02
قوى الأمن تبدأ انتشارها داخل جرمانا للقبض على متورطين باغتيال عامل بوزارة الدفاع وانهاء حالة الفوضى
2025-03-02
قرار رئاسي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
2025-03-02
التربية: إجراء تقييم شامل لاحتياجات 797 مدرسة بهدف إعادة تأهيلها
2025-03-02
مبادرات أهلية لإنارة شوارع حلب بالطاقة البديلة
2025-03-02
تركيب محولة كهربائية في منطقة الحروبي بمدينة السويداء
2025-03-02
رياضة
نابولي يخطف التعادل من إنتر ميلان في قمة الدوري الإيطالي
2025-03-01
ريال مدريد يخسر أمام مضيفه ريال بيتيس في الدوري الإسباني
2025-03-01
الاتحاد الرياضي في محافظة حلب يكرم ابن الشهيد عبدالقادر الصالح
2025-02-28
بطولة النصر لقفز الحواجز.. انطلاقة جديدة للفروسية السورية الحرة
2025-02-28
برشلونة وأتلتيكو مدريد يتعادلان بنصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم
2025-02-26
منتخب سوريا لكرة السلة يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا بفوزه على نظيره البحريني
2025-02-25
مواجهة حاسمة لمنتخب سوريا للرجال بكرة السلة أمام نظيره البحريني غداً بتصفيات كأس آسيا
2025-02-23
اقتصاد
مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية: عجلة الإنتاج تدور حالياً في 960 منشأة… ومنشآت أخرى تستعد للإقلاع في الأشهر القادمة
2025-03-02
غرفة صناعة دمشق تبحث مع باكستان تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية
2025-02-27
وزير المالية: نعمل على إعداد نظام ضريبي شفاف وعادل
2025-02-27
وزير التجارة الداخلية يناقش في طرطوس سبل النهوض بالواقع التمويني ومعالجة مشكلات التجار
2025-02-27
الزراعة و”أكساد” يبحثان سبل دعم جهود النهوض بالثروة الحيوانية
2025-02-27
وزير الاقتصاد يبحث مع رجال أعمال سوريين مقيمين في أوروبا فرص الاستثمار في سوريا
2025-02-27
وزير النفط يتفقد مناجم الفوسفات في خنيفيس والصوانة بريف حمص
2025-02-27
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الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الرئيس الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
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