قرار رئاسي بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري

دمشق -سانا

انطلاقاً من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أساس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية، يقرر رئيس الجمهورية ما يلي:

المادة (1): تشكل لجنة من الخبراء التالية أسماؤهم:

1 – د. عبد الحميد العواك

2- د. ياسر الحويش

3 – د. إسماعيل الخلفان

4 – د. ريعان كحيلان

5 – د. محمد رضى جلخي

6 – د. أحمد قربي

7 – د. بهية مارديني

المادة (2): تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في الجمهورية العربية السورية.

المادة (3): ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية.

2 رمضان 1446 هـ 2 آذار 2025 م

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية