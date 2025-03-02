ترميم مدارس مدمَّرة بحمص

حمص-سانا

بدأت مديرية تربية حمص مؤخراً بأعمال الترميم والتأهيل لعدد من المدارس ‏المتوزعة في المحافظة، والتي تعرضت لعمليات تخريب زمن النظام البائد، ‏وذلك بالتعاون مع بعض المنظمات والمبادرات المجتمعية.‏

وذكر مدير تربية حمص أحمد الحسن في تصريح لـ سانا أن أعمال الترميم ‏تتضمن مدرسة الفارعة الشيبانية في حي الحمرا، ومدرسة عمار بن ياسر في ‏حي الخالدية، ومدرسة الغنطو المحدثة في الغنطو، ومدرسة فادي العلي في بلدة ‏الأعور، ومدرسة عبد الهادي الجاعور في القصير، لافتا إلى العمل ‏على تركيب منظومة طاقة شمسية في مركز التدريب المستمر، ومدارس ‏عمار ناصيف ومحارب الأحمد ومحمود كمالي وحبيب صالح حمود.‏

وأشار الحسن إلى أن أعمال الترميم والصيانة في المدارس تتضمن ترميم ‏الأسوار، والدهان، وتركيب الستائر، وترميم قاعات صفية، وصيانة بئر.‏

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