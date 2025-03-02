ترميم مدارس مدمَّرة بحمص

حمص-سانا
بدأت مديرية تربية حمص مؤخراً بأعمال الترميم والتأهيل لعدد من المدارس المتوزعة في المحافظة، والتي تعرضت لعمليات تخريب زمن النظام البائد، وذلك بالتعاون مع بعض المنظمات والمبادرات المجتمعية.
وذكر مدير تربية حمص أحمد الحسن في تصريح لـ سانا أن أعمال الترميم تتضمن مدرسة الفارعة الشيبانية في حي الحمرا، ومدرسة عمار بن ياسر في حي الخالدية، ومدرسة الغنطو المحدثة في الغنطو، ومدرسة فادي العلي في بلدة الأعور، ومدرسة عبد الهادي الجاعور في القصير، لافتا إلى العمل على تركيب منظومة طاقة شمسية في مركز التدريب المستمر، ومدارس عمار ناصيف ومحارب الأحمد ومحمود كمالي وحبيب صالح حمود.
وأشار الحسن إلى أن أعمال الترميم والصيانة في المدارس تتضمن ترميم الأسوار، والدهان، وتركيب الستائر، وترميم قاعات صفية، وصيانة بئر.
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