هيئة التميز والإبداع تعلن موعد إجراء اختبارات المرحلة الثانية لأولمبياد ‏المعلوماتية الدولي للفرق

دمشق-سانا
أعلنت هيئة التميز والإبداع موعد إجراء اختبارات المرحلة الثانية لأولمبياد المعلوماتية الدولي للفرق، وذلك في الخامس من شهر آذار الجاري بمشاركة 38 فريقاً.
وأوضحت الهيئة في منشور على صفحتها بالفيس بوك، أن هذه الفرق تأهلت من المرحلة الأولى، 29 فريقاً منها يشارك في المنافسات الرسمية المؤهّلة للبطولة العالمية، و9 فرق من المرحلة الإعدادية للمنافسة على المستوى الوطنيّ فقط.
ووفق الهيئة سيتم في هذه المرحلة اختيار الفريق الذي سيمثل سوريا في المسابقة العالمية IIOT – International Informatics Olympiad In Teams، حيث ستواصل الفرق المتأهّلة سعيها للتأهل وتمثيل سوريا في المحافل الدولية.
يذكر أن المرحلة الأولى التي أُقيمت في الـ 11 من تشرين الثاني الماضي شهدت مشاركة 50 فريقاً.
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