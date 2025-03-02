هيئة التميز والإبداع تعلن موعد إجراء اختبارات المرحلة الثانية لأولمبياد ‏المعلوماتية الدولي للفرق

دمشق-سانا‏

أعلنت هيئة التميز والإبداع موعد إجراء اختبارات المرحلة الثانية لأولمبياد ‏المعلوماتية الدولي للفرق، وذلك في الخامس من شهر آذار الجاري بمشاركة ‌‏38 فريقاً.‏

وأوضحت الهيئة في منشور على صفحتها بالفيس بوك، أن هذه الفرق تأهلت ‏من المرحلة الأولى، ‏29 فريقاً منها يشارك في المنافسات الرسمية المؤهّلة ‏للبطولة العالمية، و9 فرق من المرحلة الإعدادية للمنافسة على المستوى ‏الوطنيّ فقط. ‏

ووفق الهيئة سيتم في هذه المرحلة اختيار الفريق الذي سيمثل سوريا في ‏المسابقة العالمية ‏IIOT – International Informatics Olympiad ‎In Teams، حيث ستواصل الفرق المتأهّلة سعيها للتأهل وتمثيل سوريا في ‏المحافل الدولية.‏

يذكر أن المرحلة الأولى التي أُقيمت في الـ 11 من تشرين الثاني الماضي شهدت ‏مشاركة 50 فريقاً.‏

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