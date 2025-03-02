بجوائز قيمتها 29 مليون ليرة.. الأوقاف تعلن عن مسابقة للكوادر الإدارية والتدريسية وأخرى لطلاب الثانويات ‏والمعاهد الشرعية

دمشق-سانا
أعلنت مديرية التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف عن إجراء مسابقتين، الأولى لطلاب الثانويات والمعاهد الشرعية في حفظ الحديث النبوي، والثانية للكوادر الإدارية والتدريسية في الثانويات والمعاهد الشرعية في كتاب “فقه النصر والتمكين” للدكتور علي الصلَّابي، وذلك ضمن حملة ”رمضان النصر” بجوائز تصل قيمتها إلى 29 مليون ليرة سورية.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم أن آلية المسابقة الخاصة بالكوادر الإدارية والتدريسية تتضمن نشر الكتاب على المجموعات الخاصة بالمدرسين، ويجرى الاختبار عن طريق نشر رابط إلكتروني في الـ 22 من الشهر الجاري من الساعة العاشرة ليلاً حتى الواحدة صباحاً، يتضمن خمسين سؤالاً (مؤتمتاً).
وحول آلية اختيار الفائزين، بينت الوزارة أن كل من ينال 90 فما فوق يدخل على سحب يتم إجراؤه من خلال بث مباشر على رابط يتم إعلانه على المجموعات الخاصة بالمدرسين، لافتة إلى أن مجموع الجوائز هو 13 مليون ليرة سورية، حيث يتم انتقاء 30 متسابقاً من الفائزين، لكل متسابق 450 ألف ليرة سورية.
وفيما يتعلق بمسابقة حفظ الحديث النبوي لطلاب الثانويات والمعاهد الشرعية، أشارت الوزارة إلى أن آلية تنفيذها ستتم عبر نشر الأحاديث المقرر حفظها على المجموعات الخاصة بالطلاب، ويجري الاختبار التحريري في الـ 25 من الشهر الجاري لجميع طلاب الثانويات والمعاهد.
وعن آلية اختيار الفائزين، لفتت الوزارة إلى أن كل من ينال 90 درجة فما فوق يدخل على سحب يتم إجراؤه من خلال بث مباشر على المجموعات الخاصة بالطلاب، وبجوائز تصل قيمتها إلى 16 مليون ليرة سورية يتم انتقاء 40 متسابقاً من الفائزين، لكل متسابق 400 ألف ليرة سورية.
وكانت وزارة الأوقاف أطلقت أمس حملة دعوية بعنوان “رمضان النصر فجر تاريخ جديد”، بهدف تعزيز الانسجام بين أفراد المجتمع.
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