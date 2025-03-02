بجوائز قيمتها 29 مليون ليرة.. الأوقاف تعلن عن مسابقة للكوادر الإدارية والتدريسية وأخرى لطلاب الثانويات ‏والمعاهد الشرعية

دمشق-سانا‏

أعلنت مديرية التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف عن إجراء مسابقتين، ‏الأولى لطلاب الثانويات والمعاهد الشرعية في حفظ الحديث النبوي، والثانية ‏للكوادر الإدارية والتدريسية في الثانويات والمعاهد الشرعية في كتاب “فقه ‏النصر والتمكين” للدكتور علي الصلَّابي، وذلك ضمن حملة ‌‏”رمضان النصر” ‏بجوائز تصل قيمتها إلى 29 مليون ليرة سورية.‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم أن آلية المسابقة الخاصة ‏بالكوادر الإدارية والتدريسية تتضمن نشر الكتاب على المجموعات الخاصة ‏بالمدرسين، ويجرى الاختبار عن طريق نشر رابط إلكتروني في الـ 22 من ‏الشهر الجاري من الساعة العاشرة ليلاً حتى الواحدة صباحاً، يتضمن خمسين ‏سؤالاً (مؤتمتاً).‏

وحول آلية اختيار الفائزين، بينت الوزارة أن كل من ينال 90 فما فوق يدخل ‏على سحب يتم إجراؤه من خلال بث مباشر على رابط يتم إعلانه على ‏المجموعات الخاصة بالمدرسين، لافتة إلى أن مجموع الجوائز هو 13 مليون ‏ليرة سورية، حيث يتم انتقاء 30 متسابقاً من الفائزين، لكل متسابق 450 ألف ‏ليرة سورية.‏

وفيما يتعلق بمسابقة حفظ الحديث النبوي لطلاب الثانويات والمعاهد الشرعية، ‏أشارت الوزارة إلى أن آلية تنفيذها ستتم عبر نشر الأحاديث المقرر حفظها ‏على المجموعات الخاصة بالطلاب، ويجري الاختبار التحريري في الـ 25 ‏من الشهر الجاري لجميع طلاب الثانويات والمعاهد.‏

وعن آلية اختيار الفائزين، لفتت الوزارة إلى أن كل من ينال 90 درجة فما ‏فوق يدخل على سحب يتم إجراؤه من خلال بث مباشر على المجموعات ‏الخاصة بالطلاب، وبجوائز تصل قيمتها إلى 16 مليون ليرة سورية يتم انتقاء ‌‏40 متسابقاً من الفائزين، لكل متسابق 400 ألف ليرة سورية.‏

وكانت وزارة الأوقاف أطلقت أمس حملة دعوية بعنوان “رمضان النصر فجر ‏تاريخ جديد”، بهدف تعزيز الانسجام بين أفراد المجتمع.‏

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