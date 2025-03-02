وزارة الأوقاف تطلق حملة دعوية تحت عنوان “رمضان النصر فجر تاريخ جديد”

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الأوقاف اليوم انطلاق حملة دعوية بعنوان “رمضان النصر فجر تاريخ جديد”، بهدف تعزيز الانسجام بين أفراد المجتمع.

وأشار المتحدث باسم الوزارة الأستاذ أحمد الحلاق في كلمة اليوم نشرتها الوزارة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن سوريا تخلصت من قوى الفساد التي عرقلت الدعوة إلى الله لعقود.

ولفت إلى أن الحملة تركز على محاور عدة، أبرزها التآلف وتعزيز الانسجام بين شرائح المجتمع؛ لبناء سوريا من جديد، بما يرضي الله سبحانه وتعالى.

وأوضح الحلاق أن وزارة الأوقاف تعمل على تيسير العمل أمام الدعاة إلى الله، تحت هذا المسمى الذي أطلقته الوزارة خلال الشهر المبارك.

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