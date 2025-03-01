مجلس مدينة حمص يواصل تنفيذ مشروعات خدمية بالتعاون مع المجتمع الأهلي ومنظمات دولية

حمص-سانا

يواصل مجلس مدينة حمص تنفيذ عدة مشروعات خدمية في المدينة تشمل تأهيل ‏الطرقات والأرصفة والإنارة والحدائق والساحات والأسواق، بالتعاون مع ‏المجتمع الأهلي ومنظمات دولية‏.

رئيس مجلس مدينة حمص المهندس ‏مصعب السلومي قال في حديث لـ سانا: إنه يجري تنفيذ عدة مشاريع أغلبها بالتعاون مع المجتمع ‏الأهلي، وبدعم من عدة منظمات دولية شملت تأهيل ساحة الأندلس، إضافة ‏إلى تأهيل الطرقات والإنارة وصيانة شبكات الصرف الصحي في عدة شوارع ‏ضمن حي “جورة الشياح”، كما تتم إزالة الحواجز والكتل البيتونية من مدخل ‏المدينة، وترحيل الأنقاض، وفتح طرقات لتسهيل مرور الأهالي.

وأشار السلومي إلى أنه سيتم البدء قريباً بتنفيذ مشروع إنارة من المدخل الشمالي ‏إلى المدخل الجنوبي للمدينة بطول 10 كم، كما تم تركيب 600 جهاز إنارة ‏بالطاقة البديلة في عدة شوارع، والعمل مستمر وفق خطة تتضمن تركيب ‌‏3000 جهاز.

وبيَن السلومي أنه تم ترحيل ما يقارب 10 آلاف متر مكعب من الأنقاض، وتتم ‏دراسة مشاريع إمكانية تدويرها إلى “بلوك وأنترلوك” لتفادي ترحيلها، ‏مشيراً إلى الانتهاء من صيانة وتأهيل حدائق الحمرا وباب هود والحديقة ‏المجاورة لمبنى الهجرة والجوازات، وحديقة محمود الأخرس والتأمينات ‏والغوطة ونعيم مراد، فيما تم إعداد خطة لتأهيل حديقة الأتاسي وحدائق ‏في حي الخالدية.

وأضاف السلومي: يتم تجهيز أماكن بديلة للبسطات والبازارات تتوزع على ‏جميع الأحياء، على أن يتم الإعلان عن أماكن لاستثمار أكشاك جديدة بصيغة ‏مسابقة وفق شروط محددة يتم توزيعها في مدخل المدينة ودوار ٨ آذار وحي ‏الوعر وشارع خالد بن الوليد.

ولفت السلومي إلى قرب انتهاء أعمال تأهيل الأسواق الأثرية لافتتاحها خلال ‏شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع غرفة التجارة والمنظمات الدولية، ‏وبالتنسيق مع أصحاب المحال التجارية.

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