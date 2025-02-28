وزير الداخلية يبحث في اللاذقية الخطط المستقبلية لتعزيز العمل الشرطي وضبط الأمن

اللاذقية-سانا

بحث وزير الداخلية المهندس علي كدة اليوم مع محافظ اللاذقية محمد عثمان الوضع الأمني في المحافظة، وتعزيز جهود جهاز الشرطة في حفظ النظام وضبط حالة الأمان.

وتم خلال اللقاء في مبنى المحافظة استعراض الخطط المستقبلية لتعزيز العمل الشرطي في مختلف المناطق، مع التأكيد على دور جهاز الشرطة في ضبط الأمن، حيث تركز الحديث على أهمية تكثيف الجهود الشرطية لتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

وفي اجتماع خاص مع ضباط الشرطة، تم تقييم سير العمل الشرطي في اللاذقية، حيث تم التأكيد على ضرورة تحسين التنسيق الداخلي بين جميع الوحدات الشرطية وزيادة جاهزيتهم في الحفاظ على الاستقرار الأمني.

من جانبه، أشاد محافظ اللاذقية بجهود جهاز الشرطة، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر من أجل تعزيز استقرار المحافظة وضمان أمن المواطنين.

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