وزارة الصحة تعلن عن إطلاق حملة “أم الشهيد” لتقديم الرعاية والعمليات مجاناً

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة “عبر الأطلسي للإغاثة الإنسانية” وبدعم من منظمة “النابلسي” وفريق “ملهم التطوعي” عن إطلاق حملة “أم الشهيد”.

وأوضحت الوزارة في صفحتها على فيسبوك أن الحملة تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية والعمليات الجراحية مجاناً للمرضى الأكثر حاجة، وفقاً للأولوية والحالة الصحية.

وبينت الوزارة أن الحملة تنفذ في محافظات دمشق وحلب وحمص وإدلب، خلال شهر نيسان ويمكن التسجيل عبر الرابط الآتي لجمع بيانات المرضى المحتاجين للعلاج في جميع المحافظات السورية:

https://survey.moh.gov.sy/index.php/459487?newtest=Y%E2%8C%A9=ar