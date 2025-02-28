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محافظ دمشق السيد ماهر محمد مروان يرافق السيد بلال رجب طيب أردوغان في زيارة إلى قمة جبل قاسيون والتكية السليمانية

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