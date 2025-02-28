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أردوغان يرحب بتعليق الاتحاد الأوروبي عقوباته على سوريا

2025-02-28

أنقرة-سانا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ترحيب بلاده بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق عدد من العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.

ونقلت وكالة الأناضول عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية قولها في بيان اليوم: إن “أردوغان رحب خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بالإعفاءات التي قدمها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا، وذلك من أجل إعادة إعمار هذا البلد”.

بدوره قال كوستا: “في هذه الأوقات الصعبة نثمّن دور تركيا كلاعب إقليميّ وعالمي مهم، ونرغب بالعمل معا بشكل وثيق لتحقيق السلام الدائم في أوكرانيا، ودعم الانتقال الشامل والديمقراطي في سوريا”.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قرر في الرابع والعشرين من الشهر الجاري تعليق عدد من العقوبات والإجراءات التقييدية التي فرضها على سوريا في ظل نظام الحكم البائد.

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