التعليم العالي تلغي إعلانات مفاضلات الدراسات العليا في الجامعات ‏الحكومية وتجري تعديلات عليها ‏

دمشق-سانا
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قراراً يقضي بإلغاء جميع إعلانات مفاضلات القبول في الدراسات العليا في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2024-2025 الصادرة قبل هذا القرار، على أن يتم إصدار مفاضلات جديدة بعده.
وذكرت الوزارة في قناتها على التلغرام عدداً من التعديلات على قواعد القبول في الدراسات العليا التي كانت وفق قرار مجلس التعليم العالي رقم 47 الصادر بتاريخ 2019-10-10.
وأشارت الوزارة إلى أنه يسمح لحملة شهادات التعليم المفتوح والجامعة الافتراضية بالاستمرار في التقدّم إلى مفاضلات الدراسات العليا، وفق الأسس المعتمدة في القرار المذكور وتعديلاته.