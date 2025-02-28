التعليم العالي تلغي إعلانات مفاضلات الدراسات العليا في الجامعات ‏الحكومية وتجري تعديلات عليها ‏

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قراراً يقضي بإلغاء ‏جميع إعلانات مفاضلات القبول في الدراسات العليا في الجامعات ‏الحكومية للعام الدراسي 2024-2025 الصادرة قبل هذا القرار، على أن يتم ‏إصدار مفاضلات جديدة بعده.‏

وذكرت الوزارة في قناتها على التلغرام عدداً من التعديلات ‏على قواعد القبول في الدراسات العليا التي كانت وفق قرار مجلس التعليم العالي ‏رقم 47 الصادر بتاريخ 2019-10-10.‏

وأشارت الوزارة إلى أنه يسمح لحملة شهادات التعليم المفتوح والجامعة ‏الافتراضية بالاستمرار في التقدّم إلى مفاضلات الدراسات العليا، وفق ‏الأسس المعتمدة في القرار المذكور وتعديلاته.‏