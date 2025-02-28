القاضي الشرعي الأول بدمشق يدعو إلى التماس هلال شهر رمضان ‏المبارك عند غروب اليوم ‏

دمشق-سانا‏

دعا القاضي الشرعي الأول بدمشق إلى التماس هلال شهر رمضان ‏المبارك عند غروب الشمس اليوم، الواقع ‏في التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1446 هجري، والموافق للثامن ‏والعشرين من شهر شباط لعام 2025 ميلادي.‏

ووفق ما نشرت قناة وزارة العدل على التلغرام طلب القاضي الشرعي من كل من يرى الهلال أن يراجع أقرب محكمة ‏شرعية لأداء الشهادة فيها، علماً بأن ذلك فرض كفاية على المسلمين.‏

وأكد القاضي أن المحاكم ‏الشرعية ستكون مفتوحة الأبواب حتى ساعة متأخرة من الليل، لتلقي ما ‏يرد إليها في هذا الشأن، مبيناً أنه يمكن التواصل مع المحكمة الشرعية على الرقم ‌‏(2213452)، والفاكس رقم (2224062)، ليُصار إلى تعميم الإثبات من ‏قبل المحكمة الشرعية بدمشق دون غيرها.‏

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