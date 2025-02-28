القاضي الشرعي الأول بدمشق يدعو إلى التماس هلال شهر رمضان ‏المبارك عند غروب اليوم ‏

دمشق-سانا
دعا القاضي الشرعي الأول بدمشق إلى التماس هلال شهر رمضان المبارك عند غروب الشمس اليوم، الواقع في التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1446 هجري، والموافق للثامن والعشرين من شهر شباط لعام 2025 ميلادي.
ووفق ما نشرت قناة وزارة العدل على التلغرام طلب القاضي الشرعي من كل من يرى الهلال أن يراجع أقرب محكمة شرعية لأداء الشهادة فيها، علماً بأن ذلك فرض كفاية على المسلمين.
وأكد القاضي أن المحاكم الشرعية ستكون مفتوحة الأبواب حتى ساعة متأخرة من الليل، لتلقي ما يرد إليها في هذا الشأن، مبيناً أنه يمكن التواصل مع المحكمة الشرعية على الرقم (2213452)، والفاكس رقم (2224062)، ليُصار إلى تعميم الإثبات من قبل المحكمة الشرعية بدمشق دون غيرها.
لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen