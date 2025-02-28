وزير الكهرباء يبحث مع أعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها احتياجات الصناعيين من الكهرباء

دمشق-سانا

بحث وزير الكهرباء المهندس عمر شقروق مع رئيس وأعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها سبل توفير احتياجات الصناعيين من الكهرباء وتخفيض تكاليفها.

وتم خلال اللقاء الذي جرى في غرفة صناعة دمشق وريفها، مناقشة مطالب الصناعيين المتعلقة بتخفيض أسعار الكهرباء، وإلغاء الرسوم الإضافية والتي تصل إلى 22 بالمئة من قيمة الفاتورة، وتأمين خدمة الخطوط الذهبية للمدن الصناعية.

وأوضح الوزير شقروق أن العقود الموقعة مع وزارة الكهرباء بخصوص الطاقة البديلة والخط التبادلي لا تزال مستمرة كونها موقعة سابقاً، لافتاً إلى إمكانية تزويد خطوط التغذية الذهبية ضمن المناطق الصناعية بالكهرباء على مدار 24 ساعة، شرط أن تكون التغذية للمنشآت الصناعية، وأن يكون المخرج فقط لهذه المنشآت، مع التأكيد على أن أي خط صناعي معفى من التقنين سيتم تزويده بالتيار الكهربائي بأسرع وقت.

وتعقيباً على ما طرحه أعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها بإقامة محطة كهربائية على أرض مدينة عدرا الصناعية، أوضح الوزير شقروق أن وزارة الكهرباء بصدد الإعلان قريباً عن إقامة محطات طاقة بديلة من قبل رجال الأعمال والصناعيين والمستثمرين في مختلف المناطق السورية.

من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي ضرورة إيجاد الحلول الممكنة والمشتركة لاستمرار دوران عجلة الصناعة، من خلال تخفيض تكاليف الطاقة الكهربائية وتوفيرها، باعتبارها أساساً في العملية الإنتاجية.

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