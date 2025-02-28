رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي: إعادة هيكلة ‏المديريات ‏وتطوير البنية التحتية أولوية

‏اللاذقية-سانا ‏

أكد رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي مصعب بدوي أن المرحلة ‏القادمة ‏ستشهد إعادة هيكلة المديريات التابعة للهيئة، وتوسيع نطاق عملها وفق ‏معايير ‏دقيقة، مع التركيز على اختيار الكفاءات المناسبة لضمان تحسين الأداء ‏ورفع ‏مستوى الخدمات.‏

وفي تصريح لمراسلة سانا عقب لقائه الكوادر العاملة في مديرية ‏التخطيط ‏باللاذقية للاطلاع على الواقع واحتياجات الموظفين، شدد بدوي على ‏أن ‏تطوير البنية التحتية والتقنية يعدّ من الأولويات الأساسية في ضوء ‏الرؤية ‏المستقبلية لبناء سوريا والنهوض بها، بما في ذلك إجراء عمليات ‏الصيانة ‏وإعادة التأهيل للمباني المتهالكة، وتأمين الحواسيب والقرطاسية ‏والمستلزمات ‏الضرورية لتوفير بيئة عمل أكثر فاعلية.‏

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التأهيل والتدريب عنصر أساسي في ‏خطة ‏التوصيف الوظيفي، حيث سيتم تنفيذ دورات تدريبية متخصصة لبناء ‏قدرات ‏الموظفين ورفع كفاءة الأداء، مشدداً على أن التدريب “واجب وليس ‏رفاهية”.‏

ولفت بدوي إلى أن عدم التتبع الصحيح لتنفيذ الخطط والمشاريع كان له ‏أثر ‏سلبي في السابق، لذلك يجري العمل على تحديث آليات العمل لضمان ‏تقديم ‏خدمات أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين، بما في ذلك ‏الجوانب ‏الصحية والتعليمية.‏

وتركزت مداخلات الحضور على أهمية الارتقاء بقدرات الكوادر، ‏وتنظيم ‏دورات فنية متخصصة لتلبية متطلبات المشاريع المقترحة، وتأمين ‏نقل ‏جماعي للموظفين للتخفيف من الأعباء المادية، إضافة إلى الاستفسار ‏حول ‏صرف الرواتب والأجور بدون صرف تعويضات، حيث وعد بدوي ‏بمتابعة ‏هذه القضايا ضمن خطة تطوير شاملة تلبي التطلعات.‏

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