غرفة صناعة دمشق تبحث مع باكستان تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية

دمشق-سانا
بحث رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مع القائم بأعمال سفارة جمهورية باكستان الإسلامية في دمشق عمر حيات خان اليوم، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وتناول اللقاء مجالات التعاون الصناعي والتجاري وإمكانية إقامة شراكات واستثمارات مشتركة بين البلدين، وتبادل الخبرات والزيارات بين رجال الأعمال في كلا البلدين.
وأكد حيات خان ضرورة تذليل الصعوبات التي كانت تواجه تعزيز التعاون بين البلدين خلال الفترة الماضية، والتي كان أبرزها العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، لافتاً إلى أن العلاقات التجارية ستشهد تحسناً كبيراً في ظل الانفتاح الكبير الذي تشهده دمشق بعد رفع العقوبات المفروضة سابقاً.
بدوره، لفت رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي إلى أهمية إقامة شراكات واستثمارات مشتركة بين البلدين، وتبادل الخبرات والزيارات بين رجال الأعمال في كلا البلدين، منوهاً بالمواقف النبيلة لباكستان ووقوفها إلى جانب سوريا الحرة بعد الخلاص من الحكم الظالم البائد.
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