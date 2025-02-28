غرفة صناعة دمشق تبحث مع باكستان تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية

دمشق-سانا

بحث رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مع القائم ‏بأعمال سفارة جمهورية باكستان الإسلامية في ‏دمشق عمر حيات خان اليوم، ‏سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.‏

وتناول اللقاء مجالات التعاون الصناعي والتجاري وإمكانية إقامة شراكات ‏واستثمارات مشتركة بين البلدين، وتبادل الخبرات والزيارات بين رجال ‏الأعمال في كلا البلدين. ‏

وأكد حيات خان ضرورة تذليل الصعوبات التي كانت تواجه تعزيز التعاون ‏بين البلدين خلال الفترة الماضية، والتي كان أبرزها العقوبات الاقتصادية ‏المفروضة على سوريا، لافتاً إلى أن العلاقات التجارية ستشهد تحسناً كبيراً ‏في ظل الانفتاح الكبير الذي تشهده دمشق بعد رفع العقوبات المفروضة سابقاً. ‏

بدوره، لفت رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي ‏إلى أهمية إقامة شراكات واستثمارات مشتركة بين البلدين، وتبادل الخبرات ‏والزيارات بين رجال الأعمال في كلا البلدين، منوهاً بالمواقف النبيلة لباكستان ‏ووقوفها إلى جانب سوريا الحرة بعد الخلاص من الحكم الظالم البائد.‏

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