ندوة حوارية حول دور الدفاع المدني السوري في دعم العمل التطوعي في طرطوس

طرطوس-سانا

تركزت محاور الندوة، التي أقامتها مؤسسة الدفاع المدني السوري، حول نشأة المؤسسة ودورها في دعم العمل التطوعي للجمعيات والمنظمات والفرق التطوعية ، وأهمية التشاركية في العمل، إلى جانب الأنشطة والبرامج التي تقوم المؤسسة بها لتعزيز بناء المجتمعات وتقديم الدعم اللازم لبناء سوريا الجديدة.

وأوضح مدير مديرية الساحل في المؤسسة عبد الكافي كيال لمراسلة سانا أن الندوة تتناول إضافة إلى ما تقدم رؤية المؤسسة المستقبلية، وتعريف المنظمات والجمعيات بكيفية التواصل معها وإنشاء مشاريع مشتركة وبناء علاقات مستقبلية تنهض بالبلد، وتسليط الضوء على أهم قصص النجاح والمشاريع والأنشطة التي يقوم بها الدفاع المدني ونقلها لكل المحافظات.

وأشار كيال إلى أنه تمت دعوة نحو 20 فريقاً تطوعياً و10 جمعيات وبعض المنظمات الفاعلة والعاملة على الأرض، بهدف تعميم الفائدة على الجميع، والإجابة على استفسارات الحضور حول الشراكة والتنسيق مع جميع الأطراف لبناء مجتمع آمن.

من جهتها فطيم مشكاف الاختصاصية في الدعم النفسي بالمؤسسة أشارت إلى دور مراكز صحة النساء والخدمات التي تقدمها إلى جانب دور المرأة الفعال في المراكز القيادية بالمؤسسة.

بدوره أفاد أحمد يازجي عضو مجلس إدارة المؤسسة بأن هناك كوادر مدربة بشكل متطور وأسطولاً من الآليات والمعدات الحديثة والمتطورة لدى المؤسسة بما يسهم ويساعد في عمليات الإنقاذ في حالات الكوارث إلى جانب الاستعداد التام والتأهب لمواجهة أي حادثة.

وتم مؤخراً افتتاح مركزين ضمن مدينة طرطوس من أجل المساهمة في عمليات الإنقاذ والحوادث والحرائق وغيرها، وسيقام أيضاً عدة مراكز بريف المحافظة وفقاً لما بينه يازجي، لافتاً إلى وجود عدة دورات تدريبية وجلسات توعوية تعنى بالأمن والسلامة وعمليات الإطفاء والإسعافات الأولية وغيرها التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع والوصول لشريحة أكبر ضمن طرطوس والمحافظات الأخرى.

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