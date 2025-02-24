الصحة تبحث آليات دمج وتنسيق الخدمات الإسعافية بين المحافظات ‏

دمشق- سانا
بحث مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور نجيب النعسان خلال لقائه اليوم مع ممثلي منظومات الإسعاف في شمال غرب سوريا، آليات دمج وتنسيق الخدمات الإسعافية بين المحافظات من خلال غرفة عمليات موحدة، وتفعيل نظام الإحالة على مستوى سوريا.
وبين الدكتور النعسان خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة، أنه يتم العمل على دمج ملف الإحالات الطبية بين المنشآت الصحية في شمال غرب سوريا مع المناطق المحررة حديثاً، حيث يتم ربط الخدمات المقدمة بين كل المنشآت الصحية، وعلى مستوى كل المحافظات لتسهيل وصول المستفيدين، وتلقي الخدمات الطبية بأسرع وقت وأقل تكلفة.
وأوضح النعسان أنه تم إعداد دراسة متكاملة لاحتياج منظومة الإسعاف اللاسلكية المتهالكة، حيث تبين وجود حاجة ماسة لمنظومات اتصال لاسلكية متكاملة، وضمن غرف العمليات لزيادة سرعة الاستجابة للحالات الإسعافية.
وأشار النعسان إلى أن عدد سيارات الإسعاف في المناطق المحررة حديثا يبلغ /370/ سيارة، وعدد السيارات المعطلة /168/ سيارة.
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