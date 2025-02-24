الصحة تبحث آليات دمج وتنسيق الخدمات الإسعافية بين المحافظات ‏

دمشق- سانا

بحث مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور نجيب النعسان ‏خلال لقائه اليوم مع ممثلي منظومات الإسعاف في شمال غرب سوريا، آليات ‏دمج وتنسيق الخدمات الإسعافية بين المحافظات من خلال غرفة عمليات ‏موحدة، وتفعيل نظام الإحالة على مستوى سوريا.‏

وبين الدكتور النعسان خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة، أنه يتم العمل على ‏دمج ملف الإحالات الطبية بين المنشآت الصحية في شمال غرب سوريا مع ‏المناطق المحررة حديثاً، حيث يتم ربط الخدمات المقدمة بين كل المنشآت ‏الصحية، وعلى مستوى كل المحافظات لتسهيل وصول المستفيدين، وتلقي ‏الخدمات الطبية بأسرع وقت وأقل تكلفة.‏

وأوضح النعسان أنه تم إعداد دراسة متكاملة لاحتياج منظومة ‏الإسعاف اللاسلكية المتهالكة، حيث تبين وجود حاجة ماسة لمنظومات اتصال ‏لاسلكية متكاملة، وضمن غرف العمليات لزيادة سرعة الاستجابة للحالات ‏الإسعافية. ‏

وأشار النعسان إلى أن عدد سيارات الإسعاف في المناطق المحررة ‏حديثا يبلغ /370/ سيارة، وعدد السيارات المعطلة /168/ سيارة. ‏

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