تغطية وسائل الإعلام للقاءات التمهيدية في اليوم الأول من مؤتمر الحوار الوطني السوري

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الطالبة ميس النجار تتوج بالميدالية الذهبية بمسابقة الرياضيات والمنطق في تونس
2025-02-24
الاتحاد الأوروبي يعلق عدداً من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
2025-02-24
الرئيس الشرع يتلقى دعوة رسمية من الرئيس السيسي للمشاركة بالاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية
2025-02-23
وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسكو تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
2025-02-23
الوزير الشيباني يلتقي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري بالدوحة
2025-02-23
وزير الخارجية والمغتربين يصل الدوحة لحضور قمة الويب قطر 2025
2025-02-23
35 متطوعاً من الدفاع المدني السوري يصلون قطر في إطار برنامج تدريبي
2025-02-22
محليات
ندوة حوارية حول دور الدفاع المدني السوري في دعم العمل التطوعي في طرطوس
2025-02-24
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تطلق حملة رمضان الخير والنصر
2025-02-24
اتحاد الجمعيات الخيرية في دمشق وريفها يقيم ندوة حول العمل الأهلي الخيري
2025-02-24
233 شخصاً استفادوا من الخدمات الصحية التي تقدمها متطوعات الدفاع المدني
2025-02-24
علوش: مؤتمر الحوار الوطني السوري ينعقد لوضع أسس المرحلة المقبلة
2025-02-24
جهاز الأمن الداخلي يعتقل مطلوبين رفضوا تسليم أسلحتهم والخضوع للتسوية في ريف حماة
2025-02-24
محافظة دمشق تدعو أصحاب الإشغالات الطرقية إلى إزالتها خلال يومين
2025-02-24
رياضة
مواجهة حاسمة لمنتخب سوريا للرجال بكرة السلة أمام نظيره البحريني غداً بتصفيات كأس آسيا
2025-02-23
ويست هام يونايتد يفوز على آرسنال بالدوري الإنكليزي
2025-02-22
باير ليفركوزن يتغلب على هولشتاين كيل في الدوري الألماني
2025-02-22
مانشستر يونايتد يتعادل مع إيفرتون ويواصل هدر النقاط بالدوري الإنكليزي
2025-02-22
ألعاب القوة المركزي والفرعي يبحثان مع اتحاد الكيك بوكسينغ والمواي تاي والقتال المختلط آليات تطوير اللعبة
2025-02-22
منتخب سوريا الأول لكرة السلة يفوز على الإمارات في النافذة الثالثة من تصفيات كأس آسيا
2025-02-21
منتخب سوريا الوطني للشباب يختتم الدور الأول لبطولة آسيا بالتعادل مع نظيره التايلاندي
2025-02-20
اقتصاد
حماية المستهلك بحمص تنفذ جولات على محال بيع الأجبان والألبان
2025-02-24
وزير التجارة الداخلية يستعرض مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة حلب تحديات القطاع التجاري وسبل تذليلها
2025-02-24
زراعة 523 هكتاراً ببذار البطاطا للعروة الربيعية في حمص
2025-02-24
صرافان جديدان للتجاري السوري في حمص
2025-02-24
مناقشة تحديات وصعوبات العمل التجاري والصناعي في لقاء بطرطوس
2025-02-23
افتتاح معرض “أهلاً رمضان” في مسبح الاتحاد بحلب
2025-02-23
مدينة أم الزيتون الصناعية بالسويداء.. مشروع حيوي ينتظر المزيد من الدعم لاستكماله لتنشيط الحراك الاقتصادي في المحافظة
2025-02-22
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
علوش: مؤتمر الحوار الوطني السوري ينعقد لوضع أسس المرحلة المقبلة
الرئيس الشرع يتلقى دعوة رسمية من الرئيس السيسي للمشاركة بالاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني: توجيه الدعوات للمشاركين بالمؤتمر من داخل سوريا وخارجها يبدأ اليوم
طريق دمشق – حمص الدولي سالك بصعوبة بسبب الثلوج وتشكل الجليد
35 متطوعاً من الدفاع المدني السوري يصلون قطر في إطار برنامج تدريبي
أجواء شديدة البرودة وفرصة لهطول ثلجي على المنطقة الجنوبية والوسطى
تغطية وسائل الإعلام للقاءات التمهيدية في اليوم الأول من مؤتمر الحوار الوطني السوري
2025-02-24
مؤتمر الحوار الوطني السوري
2025-02-24
malek
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