الطالبة ميس النجار تتوج بالميدالية الذهبية بمسابقة الرياضيات والمنطق في ‏تونس

تونس-سانا
كرمت المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “ألكسو” اليوم في تونس الطالبة السورية ميس محمد نزار النجار، وذلك بعد حصولها على المرتبة الأولى ”الميدالية الذهبية” في مسابقة دورة الألعاب الرياضيات والمنطق التي شاركت فيها سوريا للمرة الأولى.
وشاركت ميس طالبة الصف الثامن بهذه المسابقة التي استضافتها السعودية عن بعد، ونظّمتها منظّمة “ألكسو” نهاية الشهر الماضي حيث مثّلت إلى جانب ثلاثة من زملائها الفريق السوري.
وحصد الفريق السوري ثلاث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في المسابقة التي شاركت فيها 16 دولة عربية.
لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen