الطالبة ميس النجار تتوج بالميدالية الذهبية بمسابقة الرياضيات والمنطق في ‏تونس

تونس-سانا‏

كرمت المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “ألكسو” ‏اليوم في تونس ‏الطالبة السورية ميس محمد نزار النجار، وذلك بعد حصولها على المرتبة الأولى ‌‏”الميدالية الذهبية” في مسابقة دورة الألعاب الرياضيات والمنطق التي ‏شاركت فيها سوريا للمرة الأولى.‏

وشاركت ميس طالبة الصف الثامن بهذه المسابقة التي استضافتها السعودية ‏عن بعد، ونظّمتها منظّمة “ألكسو” نهاية الشهر الماضي حيث مثّلت إلى ‏جانب ثلاثة من زملائها الفريق السوري.‏

وحصد الفريق السوري ثلاث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في المسابقة ‏التي شاركت فيها 16 دولة عربية.‏

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